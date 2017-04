CEU-rektor: Nagy hiba ultimátumot adni az Egyesült Államoknak

A CEU-törvény aláírásának másnapján interjút készítettünk az egyetem rektorával.

Michael Ignatieff szerint a CEU nem magyar ügynek számít Washingtonban, a kérdés az USA nemzetközi egyetemeinek biztonságáról szól.

A CEU nem fog elköltözni Budapestről, de a törvényeket betartják.

A rektor szerint a tüntetők kormányzati támadása sértés a magyarokra nézve.

Lát lehetőséget arra, hogy a CEU a most elfogadott törvénynek megfelelően működjön tovább?

A törvény szeptemberben lép érvénybe, és 2018 januárjától pedig nem fogadhatunk diákokat. A CEU mindig is követte a magyar törvényeket, és továbbra is így fogunk tenni, ezzel a törvénnyel is. Nem értünk vele egyet, de követjük a törvényeket.

Le kell azonban szögeznünk, hogy Budapesten akarunk maradni. Ez az otthonunk. Ez érzelmi kérdés is. Magyar a feleségem, több száz munkatársunk magyar, rengeteg magyar professzor tért vissza a tengerentúlról a CEU miatt. Több száz magyar diákunk van. Amerikai egyetem vagyunk, de ugyanennyire vagyunk magyarok is.

Fontos kiemelni, hogy amiről itt szó van nem oktatási kérdés: előre eltervezett politikai támadás célpontjai vagyunk. És ez nem csak minket érint hanem a magyar oktatás szabadságát is.

A megoldás egy kétoldalú nemzetközi megállapodás lenne a New York állam és Magyarország kormánya közt, amely garantálja a tudományos munkánk szabadságát, és azt, hogy szabadon taníthassunk, és vehessünk fel diákokat. Fontos, hogy ezek nem a mi kiváltságaink. Ezen jogok minden magyar intézményt is megilletnek.

Ellentmondás van aközött, hogy tisztelnék a törvényt, a lex-CEU-t is, miközben elkötelezettek, hogy Budapesten működjenek tovább. Hogy képzelik a jövőjüket?

Ez már nem tőlünk, hanem a magyar féltől függ. Remélem, hogy a magyar kormány tárgyalásokba kezd velünk.

Elmondtuk, hogy maradni szeretnénk, és ennek megoldása, ha New York állam és Magyarország kétoldalú megállapodást köt. Múlt héten New Yorkban jártam, és az ő részükről nincs akadálya a megállapodásnak. Csak a magyar kormánytól függnek a továbbiak.

A most elfogadott törvény szerint azonban a központi amerikai kormányzatnak kellene megállapodást kötni, miközben éppen Washingtonnak nincs ilyesmire jogosultsága.

Nem szeretnék az amerikai kormány nevében nyilatkozni, csak azt mondhatom el, amiről engem tájékoztattak. Nekik sem jogosultságuk, sem kedvük nincs ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez az ügy New York államra és Magyarországra tartozik. De amit emellett még ki kell hangsúlyozni:

Nem fogunk meghátrálni.

Amerikai látogatása után milyen lépésekre számít az amerikai kormány részéről?

Beszéltem az amerikai Külügyminisztérium politikai ügyekért felelős titkárhelyettesével, Thomas Shannonnal, és Fiona Hillel a Nemzetbiztonsági tanácstól. Az utóbbi intézménnyel azóta is kapcsolatban vagyunk.

Minden kormányzati kapcsolatunk leszögezte, hogy az oktatási szabadság biztosítása alapvető fontosságú az Egyesült Államok számára, és a támadás bármely amerikai oktatási intézmény ellen aggodalmat kelt az Egyesült Államokban.

A világon harminc a CEU-hoz hasonló amerikai intézmény működik. Ha a magyar kormány elüldözi innen az egyik ilyen egyetemet, mi lesz a biztosítéka annak, hogy egy másik országban nem jut eszébe hasonló valakinek? Az Egyesült Államok szemszögéből ez itt nagyon is fontos ügy, és csak remélni tudom, hogy a magyar kormány felismeri ezt.

A budapesti egyetem bezárása rossz üzenet lenne az egész világ számára. Ezért ilyen fontos a CEU ügye az Egyesült Államok számára.

Egyáltalán, hogy fogadja az amerikai adminisztráció azt, hogy egy kis közép-európai ország ad ultimátumot nekik?

Ez nem is csak az ország méretéről szól. Hiszen Magyarország megbecsült országnak számít Amerikában. De azt elmondhatom:

nagy hiba ultimátumot adni az Egyesült Államoknak.

Hogyan hatottak az utóbbi idők turbulens eseményei azokra a diákokra és tanárokra, akik a CEU-ra készülnek a közeljövőben?

Jelenleg hirdettünk meg állásokat a szociológia tanszékünkre, és a jelentkezőket biztosítottuk arról, hogy bátran elvállalhatják a munkát. Nézze, ez a helyzet nem a létünket fenyegeti, mi mindenképpen tovább fogunk működni. Emellett bármi áron Budapesten maradnánk, ezt is hangsúlyoznom kell.

Kapcsolatban vannak a magyar kormánnyal?

Nem. Sok barátunk van a politikában, a kormány közeléből is. Sokan kérdezik, hogyan segíthetnének, és őket arra kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kormánnyal. De hivatalos tárgyalások nincsenek.

Mi a véleménye a CEU-t támogató demonstrációkról? Üzenne a tüntetőknek valamit, hiszen éppen szerdán lesz a következő megmozdulás.

Nagyon hálásak vagyunk a demonstrációkért, habár le kell szögeznünk, hogy mi se nem támogatjuk, se nem szervezzük ezeket. De minek is tagadnám, nagyon megérint. Melyik egyetem mondhatja el a világon, hogy ezrek vonulnak fel az ablakai alatt a támogatásuk jeléül? Ez nagyon megható.

Nem akarok vitába keveredni a magyar kormánnyal, de egy megszólalásuk mégis feldühített. Valamelyik kormányszóvivő azt mondta, hogy ezek a felvonulók csak valami külső hatalom hívására jöttek össze. Ami sértő ezekre az emberekre nézve.

A kormánynak nem szabadna sértegetnie a saját polgárait.

Borítókép: Ajpek Orsi / Index.