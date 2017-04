Megalázó és jogsértő Gulyásék bilincsben történt elővezetése

A Sándor-palota összefestékezése miatt ma kezdődött a Budai Központi Kerületi Bíróságon a két, garázdasággal vádolt aktivista, Gulyás Márton és Varga Gergely pere. A tárgyalásról szóló tudósításunkból kiderül, hogy mindkettőjüket bilincsben, vezetőpórázon vezették a bíróság elé.

Mivel a bilincs és a póráz viselése megalázó, ilyen kényszerítő eszközök használatára a hatóságoknak csak akkor van lehetőségük, ha az indokolt és arányos, mert

az érintett olyan erőszakos bűncselekményt követett el, amire megállnak a fentiek, vagy

a múltja, személyisége miatt fennáll a szökés vagy az erőszakos cselekmény elkövetésének a veszélye.

Tudomásunk szerint egyik eset sem áll meg egyik vádlottra sem. A rendőrségnek már csak azért is tudnia kéne, hogy súlyosan jogsértő, amit tesznek, mert pár éve kártérítést kellett fizetniük valakinek, akit ugyanígy megaláztak.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának is van a kérdésben kiforrott esetjoga, több ilyen ügyben is kártérítést ítéltek meg az érintetteknek. Ráadásul az EU-nak van egy 2016-os irányelve is, ami pont erről szól, igaz, Magyarországnak még van ideje, hogy a jogrendszerét összhangba hozza vele.

Mindezek fényében nehéz másra gondolni, mint hogy a vádlottak megalázása kifejezetten célja volt az ügyben a döntést meghozóknak.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve 5. cikk A gyanúsítottak és a vádlottak megjelenítése (1) A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyanúsítottakat és a vádlottakat fizikai kényszerítő intézkedések alkalmazása révén ne állítsák be bűnösként a bíróságon vagy a nyilvánosság előtt. (2) Az (1) bekezdés nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy fizikai kényszerítő intézkedéseket alkalmazzanak, ha az említett intézkedések alkalmazására az adott ügyben felmerülő konkrét, biztonsággal kapcsolatos, vagy azon okból van szükség, hogy a gyanúsítottat vagy a vádlottat megakadályozzák a szökésben, vagy abban, hogy harmadik személyekkel kapcsolatba lépjen.

(Borítókép: Gulyás Mártont vezetik bilincsben és vezetőpórázon a tárgyalására, 2017.április 13-án. Fotó: Bődey János/Index)