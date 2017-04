Szeles, hűvös, záporos időt ígérnek az ünnepekre

Napsütésre, de esőre is számítani kell a húsvéti hosszú hétvégén - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése. A leghidegebb órákban fagy is előfordulhat, majd napközben kezdetben akár 20 Celsius-fok körüli meleg is lehet, de később már többfelé csak 12 fokig melegszik fel a levegő.

Nagypénteken rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek, csak helyenként - elsősorban az ország nyugati és keleti szélein - lehet gyenge záporeső. A délnyugati területek kivételével napközben megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, de északon, északkeleten ennél kissé hidegebb is lehet. Az ország keleti felén akár több helyen is lehet gyenge, rövidebb ideig tartó talaj menti fagy. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, a déli határ mentén lesz a legmelegebb.

Szombaton csak helyenként élénkülhet meg a szél, de erősen megnövekszik a felhőzet, főként az ország déli felén várható eső, záporeső. A leghidegebb órákban 1-8 fok lehet, de talaj menti fagyra is számítani kell. Napközben 13-18 fokig melegszik fel a levegő.

Húsvétvasárnap hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, elszórtan valószínű záporeső. Főként a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 4 és 10, a maximumhőmérséklet 13 és 17 fok között valószínű.

Húsvéthétfőn több helyen megerősödik a szél. Emellett változóan felhős, többnyire gomolyfelhős lesz az ég napos időszakokkal, elszórtan záporokkal. Este nyugat felől növekszik meg erősen a felhőzet. A leghidegebb órákban 0-7 fok lehet, napközben 12-17 fokig melegszik fel a levegő.