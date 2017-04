Ujhelyi 9 napja lobbizik azért, hogy az Európai Néppárt kizárja a Fideszt

A 444 szúrta ki, hogy a Politico hírlevelében megjelent egy kiszivárogtatott levél, amelyben a Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő a Fidesz kizárásért lobbizik a CEU-ügy kapcsán Manfred Webernél, az Európai Néppárt (EPP) vezetőjénél.

Ujhelyi pénteken az Indexnek azt mondta: a Politico által közölt csütörtöki levél valós, sőt, valójában már 9. napja minden egyes nap küld egy levelet, ráadásul nemcsak Webernek, hanem összesen 3 ezer címre, az összes európai parlamenti képviselő összes szakértője kap belőle. A levél minden nap új elemekkel frissül, ezeket sárgával ki is szokta emelni. Azóta a pénteki levelet is kiküldte, ebben már Gulyás Mártonék csütörtöki elítéléséről is szó van.

A levél felemlegeti, hogy a két vádlottat bilincsben vezették a bíróságra, és 8 rendőr kísérte őket. A levél szerint ez újabb megfélemlítési kísérlet az Orbán-rezsim részéről azok felé, akik tiltakoznának, akik ki akarják fejezni az elégedetlenségüket a kormány tevékenységével szembe.



"Mikor ébred fel végre és zárja ki Orbánt a pártjával együtt az Európai Néppártból? Mikor helyezi a saját értékeit és erkölcsi kötelezettségeit a kétes politikai hatalmi játszmák fölé?" - teszi fel a kérdést Webernek a pénteki levélben Ujhelyi.

Az MSZP-s politikus állítása szerint sok biztatást kapott, még néppárti asszisztenstől is, és most már vannak olyanok, akik csatlakoztak hozzá. Egy olasz képviselő például már maga is elküldi mindenkinek a napi levelet, tehát "beindult egy mozgalom", mondta.

Ahogy a héten megírtuk, amíg az EPP nem löki ki Orbánékat, nagyon valószínűtlen, hogy komolyan vizsgálnák a magyar kormány tevékenységét. A jobbközép pártcsaládban ugyanakkor az utóbbi időben többeknek elfogyott a türelme és a szóvivőjük a hetes cikket emlegette.