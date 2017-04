Gulyás választási mozgalmat hirdetett

Gulyás beszól a jelenlegi ellenzéki pártoknak, hogy három évig nem tettek semmit, és sétálnak, mint a marhák a vágóhídon, hogy "lemészárolja őket a hatalom". Azt is hozzáteszi, hogy ugyanígy fog küzdeni egy lehetséges Gyurcsány- vagy Vona-kormány ellen is. De amiért küzd, és ezt megadja Vonának vagy Gyurcsánynak is, az az arányos választási rendszer.

Gulyás ezért választási mozgalmat hív életre, amelynek év végére az az egyetlen célja, hogy arányos választási rendszert alakítson ki.

"És aztán lássuk, ki lesz a győztes!" Gulyás szerint vagy fideszes győzelem, akár kétharmad lesz 2018-ban, vagy szabad, arányos választási rendszer.

A mozgalom előkészületeiről annyit tudhattunk meg, hogy mindenki küldjön emalit, aki részt akar venni benne.