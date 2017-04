Természetesen kilátogatott a tüntetésre több baloldali politikus is, tudósítóink az MSZP-ből Kunhalmi Ágnest és Heringes Anitát látták, a DK-ból Vágó Istvánt. Celebfigyelőnk Puzsér Róbertet is felfedezte a tömegben. És Fábián Tomi előbb arról számolt be, hogy Mécs Imrét is megtekintette.