Ami ebben az országban megy, arra már tényleg nincsenek szavak! Havazás és fagy jöhet a jövő héten

Április van. Sarjad a fű, zöldellnek a bodzabokrok, a nyár- és nyírfák, virágba borulnak a kökénybokrok, a körte-, barack- és más pálinkafák, de még az orgonák is. Tudják, orgonaága-barackfa virága, 20 fok lesz majd délutánra, illatosan. Lepkék, katicabogarak, a hó végére készen vannak a fecskefészkek és a szabadtéri bulihelyszínek.

Ehhez képest mit ír a meteorológiai szolgálat a jövő hétre?

Hétfőn még országszerte sok lesz a napsütés, de a dunántúliak, főleg a Balatonról északra már jó eséllyel esőben fognak locsolkodni, de délutánra már az egész országban lehet eső, és sok helyen alig melegszik 10 fok fölé a levegő (igaz, a naposabb helyeken 18 fok is lehet).

És oké, hogy keddre felszakadozik a felhőzet, de jön a lehűlés, már csak 14 fok a napi csúcs, aztán szerdán bedurvít az idő. Aznap erősen felhős vagy borult idő várható, és többfelé alakul ki eső, zápor,

főleg a hegyekben havas eső, havazás, hajnalban –1 fok is lehet,

és nyugaton viharos szél, helyenként 80-100 km/h-s széllökés is elképzelhető. Szerdán és csütörtökön már csak 11, pénteken már csak 10 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, csütörtökön országszerte esők is várhatók, de pénteken is országszerte borult időnk lesz. Marad a viharos szél is, emellett pénteken

helyenként záporeső, esetleg hózápor is kialakulhat.

Gratulálok, időjárás!