Összeütközött két vonat Bécsben

Bécsben, Wien-Meidling állomáson összeütközött két személyvonat, az egyik részlegesen ki is siklott, idézi a Der Standard Roman Hahslinger ÖBB-szóvivőt.

"Jetzt auch bei 230 km/h"

In Meidling ist wegen einer Weichenstörung ein @unsereOEBB Railjet teilweise entgleist. via @skoeberl pic.twitter.com/gCYzWdx50r — Frederic Köberl (@internetztube) 2017. április 15.

Az első hírek szerint három ember sérült csak meg, ők is csak könnyebben. Az ORF a rendőrségre hivatkozva viszont hét sérültről számol be a fél ötkor történt balesetnél. A helyszínen 62 tűzoltó és 21 tűzoltókocsi dolgozik, mindenkit kiszabadítottak már. A felsővezeték is megrongálódhatott, a többi, arrafelé közlekedő vonatnál késésekre kell számítani.