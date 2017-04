FAS: Orbán aljas játékot játszik

A Közép-európai Egyetem (CEU) ügyéről közöl írást a The Observer című vasárnapi baloldali brit lap, megszólaltatva Kovács Zoltán kormányszóvivőt és Michael Ignatieffet, a CEU rektorát. A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című német konzervatív vasárnapi lap pedig Orbán játéka címmel közölt kommentárt hasonló témában. A lapokat az MTI szemlézte.

A The Observer szerzője, Robert Tait szerint "az urbánus értelmiségi Ignatieff valószínűtlen jelölt arra, hogy Orbán Viktor, "Magyarország populista miniszterelnöke szemében mumussá váljék". Kovács Zoltán ugyanakkor a lap idézete szerint kijelentette, hogy a CEU rektora, a "Kanadából jött, bukott liberális politikus" a nyilvánosság előtt félremagyarázza, a tanszabadság elleni támadásnak állítja be a felsőoktatási törvényt.

A szerző értelmezése szerint e nyilatkozatok arra vallanak, hogy a magyar kormányt váratlanul érte az ellenállás ereje a parlamentben néhány nap alatt gyorsított eljárásban elfogadott törvénnyel szemben. A Lex CEU-nak nevezett törvénnyel a kormány újabb frontot nyitott a Soros Györggyel szembeni háborúban, amelyet a magyar kormány abban a hiszemben hirdetett meg, hogy csekély ellenállásba fog ütközni Donald Trump amerikai elnök részéről.

A Soros elleni támadással egy időben Orbán Viktor újabb EU-ellenes rohamot is indított az "Állítsuk meg Brüsszelt" "provokatív" címmel ellátott kormányzati konzultáció formájában - írta a brit lap. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy Orbán tévesen mérte fel a hangulatot, és a CEU elleni támadással alkalmat adott az EU-nak a cselekvésre az egyre inkább autoriter vezetési módszereivel kapcsolatos, régóta fennálló aggályok ügyében is – áll a The Observer írásában.

Kovács Zoltán szerint ugyanakkor az EU fellépése a CEU-ügyben "összességében alapvetően az illegális migrációról szól". "Amit az idén érvényesíteni akarnak és át akarnak erőltetni, az a kvótarendszer, és az, hogy Európa befogadóbb legyen az illegális migrációval szemben" - idézi a brit lap a kormányszóvivőt.

Ignatieff erre a The Observernek úgy reagált: "Érti-e (Kovács Zoltán), hogy a szavai mire vallanak?" A CEU rektora szerint a kormányszóvivő kijelentéseiből az következtethető, hogy "a magyar kormány valamilyen politikai műveletet folytat", mert van valamilyen cselekvési terve a migrációval kapcsolatban, és "okos húzásnak tartja egy olyan intézmény megtámadását, amely 25 éve Magyarország életének részese". Michael Ignatieff szerint mindez "tökéletesen egyértelművé" teszi, hogy "politikai támadásról van szó egy olyan ügy szolgálatában, amely engem nem érint".

A CEU rektora a The Observernek nyilatkozva a felsőoktatási törvény módosítását a tanszabadság elleni "olyan kirívó, diszkriminatív" támadásnak nevezte, amilyenre szavai szerint a második világháború óta nem volt példa Európa történetében. Ignatieff szerint azonban a CEU semmilyen körülmények között nem zár be. Hozzátette: tárgyalások útján fogják megtalálni a megoldást.

A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung szerzője, Reinhard Veser azt írja, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt nem lehet antiszemitizmussal vádolni, és pártja, a Fidesz vezető politikusai ugyan nem tesznek antiszemita kijelentéseket, de "elnézik" hűséges támogatóik ilyen megnyilatkozásait. Így adódik az a kérdés, hogy mi a valódi meggyőződés és mi tekinthető taktikázásnak. Hozzátette, hogy ez a kérdés a politika más területeire is érvényes, így a sajtószabadság, az igazságszolgáltatás függetlensége, a demokrácia és az EU ügyére. Orbán kiáll mindezen ügyek mellett, és ugyan a nemzet vérségi kötelékéről és az "illiberális demokráciáról" beszél, de úgy fogalmaz, hogy szavaiba "bele kell interpretálni" egyet s mást ahhoz, hogy "Európa-ellenes és antidemokrata ördögként lehessen ábrázolni".

Ezért a vele szemben megfogalmazott kritika egy része a múltban néha "kissé hisztérikusnak" tűnt – írta Reinhard Veser, hozzátéve, hogy Magyarországon nem "lebontják" a demokratikus és jogállami normákat, hanem "egy hosszú folyamat révén lecsiszolják" őket. Azonban mindez a Közép-európai Egyetem és a civil szervezetek ügyével kapcsolatban "új minőséget" ért el. Valószínűleg "nem véletlen", hogy ezzel együtt gyengülni látszik Orbán gátlása az antiszemita sztereotípiák használatával kapcsolatban.

A kormányfő személyesen támadja "George Soros magyar származású zsidó pénzügyi befektetőt", és nem tárgyilagos kritikáról van szó, hanem Orbán szavai szerint a Soros-féle erők teljes kiszorításáról - fejtette ki a FAS szerzője. Hozzáfűzte: bizonyos körökben Soros neve már egy ideje a "világuralomra törekvő zsidókat" jelképezi, és Orbán ugyan "természetesen nem mond ilyesmit, de nem is kell neki, elég, ha a Fideszhez közel álló hűséges média fonja tovább a szálat". Hozzátette: Orbán Viktort a szavai alapján nem lehet antiszemitának vagy szélsőjobboldalinak nevezni, de "aljas a játék, amelyet játszik".