Orbán se tudta volna jobban megostorozni őket

Én már nem szeretem nézni saját magunkat sem.

Ez a kijelentés két hosszú óra után hangzott el azon az ellenzéki beszélgetésen, ahol baloldali vezetők a jelenlegi baloldali pártok mérsékelt népszerűségének okait boncolgatták.

Tóbiás József volt MSZP-elnök a végén azt magyarázta, hogy igazából a régi politikai eszközökkel nem lehet eljutni a választókhoz, mert tojnak a politikára. Ő maga is inkább a National Geographicra kapcsol, vagy szívesebben néz retró filmeket a tévében, mint az ellenzéki politikusokat.

A látszat csal: nem a ballib politikusi kiégettségi versenyt rendezték a Kossuth Klubban kedd este. A baloldal pár vezetője arra kereste a választ, és ez volt a beszélgetés címe is, hogy "Miért nem nő Orbán ellenzéke?".

Jobbik és DK nem jöhetett

Mielőtt a megfejtéseket közölnénk, érdemes először alaposabb névsorolvasást tartani, a résztvevők listája mellett ugyanis nem kevésbé mellékes a hiányzók sora. A beszélgetésen az MSZP, az LMP, az Együtt, a Párbeszéd, illetve a Momentum egy-egy vezetője vett részt. Amiből következik, hogy a DK és a Jobbik nem.

Ez nem véletlen. Pogátsa Zoltán közgazdász, a beszélgetés moderátora, az egyik szervező Új Egyenlőség társadalomelméleti magazin főszerkesztője elárulta, hogy mivel csak "progresszív pártokat hívtak", a Jobbik és a DK nem ment át a szűrőn. (Az este másik szervezője a Friedrich Ebert alapítvány volt.) Az együttes Szigetvári Viktor be is trollkodta a kérdést, amikor kiderült, hogy sok szék van a pódiumon, hogy "Gyurcsány jön?". Mert ő örült volna, ha ott a DK.

Ám mégis maradtak a fenti pártok képviselői, hogy megfejtsék, miért nem sikerül évek óta növekednie Orbán ellenzékének. A helyzet ugyanis úgy fest, hogy bármennyire is gombamód szaporodnak, osztódnak, kiválnak az ellenzéki pártok, a torta nem növekszik, a szavazók egyik pártról a másikra keringőznek. És most januárban megérkezett az így is összetett, bonyolult képletbe a Momentum.

Mint egy csoportos terápia

A szembenézés olyannyira nem maradt el, hogy a politikusok nagyon őszintén, önkritikusan, a végén már önostorozva tekintettek a saját szerepükre, hibáikra is. Egy idő után úgy érezhette magát a közönség, mintha egy terápiás csoportot figyelne, ahol az első lépés, hogy mindenki mások előtt beismerje a hibákat, és csak úgy lehetne továbblépni. Politikusoktól ritkán látunk ilyet nyilvánosan.

Néhány példa, milyen önkritikus megfejtések érkeztek a kérdésre, miért nem sikerül hatalmas, erős tömegpártot építeni a Fidesz ellen. Az elhangzás sorrendjében néhány kijelentés, amely jól érzékelteti a beszélgetés ívét:

Ungár Péter, LMP : Technikai, politológiai, elemző beszélgetéseket folytatott eddig az ellenzék - szerinte még az LMP legkevésbé -, a baloldal nem arról beszél, ami a magyar embereket érinti.

: Technikai, politológiai, elemző beszélgetéseket folytatott eddig az ellenzék - szerinte még az LMP legkevésbé -, a baloldal nem arról beszél, ami a magyar embereket érinti. Karácsony Gergely , Párbeszéd : Amikor egy oldal elveszíti a társadalmi beágyazottságát, mindig van politikai következménye. A baloldal szerinte elvesztette az új generációk megjelenésével.

, : Amikor egy oldal elveszíti a társadalmi beágyazottságát, mindig van politikai következménye. A baloldal szerinte elvesztette az új generációk megjelenésével. Karácsony Gergely : Van egy nagy probléma, aminek nem látszik a megoldása. "Kooperáció nélkül nem fogunk tudni kitörni a mókuskerékből, de a 2014-es elfuserált összefogás tehertétele van rajtunk."

: Van egy nagy probléma, aminek nem látszik a megoldása. "Kooperáció nélkül nem fogunk tudni kitörni a mókuskerékből, de a 2014-es elfuserált összefogás tehertétele van rajtunk." Orosz Anna, Momentum: (Ő a rövid múlt miatt érthetően nem a saját pártját, hanem a baloldal eddigi teljesítményét kritizálta, így némileg kilógott a sorból, ritkábban is szólt hozzá.) Megjegyezte, hogy vidéken nem állnak jól az ellenzéki pártok, főleg az LMP, Együtt és Párbeszéd. A Momentum ezért öl energiát a vidékjárásba.

(Ő a rövid múlt miatt érthetően nem a saját pártját, hanem a baloldal eddigi teljesítményét kritizálta, így némileg kilógott a sorból, ritkábban is szólt hozzá.) Megjegyezte, hogy vidéken nem állnak jól az ellenzéki pártok, főleg az LMP, Együtt és Párbeszéd. A Momentum ezért öl energiát a vidékjárásba. Orosz Anna: A pártok témaválasztásánál "általános szkepticizmus" van a baloldalon, "félünk olyan témákat boncolgatni, amelyekről elemzők azt mondják, no go". A nolimpiás aláírásgyűjtés előtt is mindenki azt mondta nekik, hogy hagyják a francba a témát, maximum 50 ezer aláírás jön össze. Ebből lett 266 ezer.



A pártok témaválasztásánál "általános szkepticizmus" van a baloldalon, "félünk olyan témákat boncolgatni, amelyekről elemzők azt mondják, no go". A nolimpiás aláírásgyűjtés előtt is mindenki azt mondta nekik, hogy hagyják a francba a témát, maximum 50 ezer aláírás jön össze. Ebből lett 266 ezer. Szigetvári Viktor, Együtt: A baloldali, liberális szektor az öregedés miatt szűkül. Az új generációkat a jobboldal nyerte meg, a fiatalok elitje baloldalra nem tudott belépni, nem volt kialakult intézményrendszer. Ő maga is csak véletlenül jutott az MSZP közelébe a kétezres években, mert Baja Ferenc olvasta a szakdolgozatát.

A baloldali, liberális szektor az öregedés miatt szűkül. Az új generációkat a jobboldal nyerte meg, a fiatalok elitje baloldalra nem tudott belépni, nem volt kialakult intézményrendszer. Ő maga is csak véletlenül jutott az MSZP közelébe a kétezres években, mert Baja Ferenc olvasta a szakdolgozatát. Szigetvári Viktor: Az Együtt azért áll 2-3 százalékon (maximum), mert nagyon rossz szövetséget kötöttek 2014-ben, az önkormányzati választáson is.

Az Együtt azért áll 2-3 százalékon (maximum), mert nagyon rossz szövetséget kötöttek 2014-ben, az önkormányzati választáson is. Tóbiás József, MSZP: Nincs hit, hitelesség, erő a baloldalon, így pedig nehéz választást nyerni. "Úgy látom, mintha feladtuk volna ezt a mérkőzést." Kivéve Botka László, aki valami újat hozott. Ezután Tóbiás elnézést kért, hogy előhozta Botkát, de a többiek mondták, nem kell szabadkoznia.

Nincs hit, hitelesség, erő a baloldalon, így pedig nehéz választást nyerni. "Úgy látom, mintha feladtuk volna ezt a mérkőzést." Kivéve Botka László, aki valami újat hozott. Ezután Tóbiás elnézést kért, hogy előhozta Botkát, de a többiek mondták, nem kell szabadkoznia. Tóbiás József: Kezdő pártnál (például Momentum) elfér az értékbeli, nézetrendszerbeli különbség, de kormányzásra készülő pártnál nem. "Bár mi is összevissza beszélünk."

Kezdő pártnál (például Momentum) elfér az értékbeli, nézetrendszerbeli különbség, de kormányzásra készülő pártnál nem. "Bár mi is összevissza beszélünk." Ungár Péter: "Nekünk is nagy energia van abban, hogy elmondjuk, miért nem vagyunk összefogósok". Az LMP-nek így nincs ideje, módja elmondani, megérvelni, mit szeretne. Orbán és Orbán tagadása mellett egy harmadik pólust kellene kiépíteni. Például, hogy lehetne az EU-t másképp csinálni. "A Juncker-bizottság egy szörnyszülött, ne kelljen orbánistának lenni, hogy valaki az Európai Bizottságot kritizálja."

"Nekünk is nagy energia van abban, hogy elmondjuk, miért nem vagyunk összefogósok". Az LMP-nek így nincs ideje, módja elmondani, megérvelni, mit szeretne. Orbán és Orbán tagadása mellett egy harmadik pólust kellene kiépíteni. Például, hogy lehetne az EU-t másképp csinálni. "A Juncker-bizottság egy szörnyszülött, ne kelljen orbánistának lenni, hogy valaki az Európai Bizottságot kritizálja." Karácsony Gergely: "Nekem az anyukám nem tudja, melyik pártban vagyok."

"Nekem az anyukám nem tudja, melyik pártban vagyok." Tóbiás József: Nem tudja az ország többsége, hogy melyik párt micsoda, nem is tudják megkülönböztetni a pártokat.

Nem tudja az ország többsége, hogy melyik párt micsoda, nem is tudják megkülönböztetni a pártokat. Karácsony Gergely: "Szabó Tímeát összekeverik Szél Dettivel, mert mindketten hosszú hajúak és egy pártban voltak."

"Szabó Tímeát összekeverik Szél Dettivel, mert mindketten hosszú hajúak és egy pártban voltak." Karácsony Gergely: Az ellenzéki szavazóknak más van a "politikai radarján", mint a pártok holdudvarának. Például a CEU-ügynél szerinte számtalan fontosabb ügyek miatt, csak "hárman vonultak ki tüntetni". Ilyen volt például a földügy vagy a romagyilkosságok ügye. Vagy hogy falvakban kisiskolákat zárnak be.

Az ellenzéki szavazóknak más van a "politikai radarján", mint a pártok holdudvarának. Például a CEU-ügynél szerinte számtalan fontosabb ügyek miatt, csak "hárman vonultak ki tüntetni". Ilyen volt például a földügy vagy a romagyilkosságok ügye. Vagy hogy falvakban kisiskolákat zárnak be. Tóbiás József: A hagyományos pártstruktúrák befagytak, nem működnek. Helyben oda kell menni az emberekhez, "garázsokba" a kis csoportokhoz, különben nem lesz semmi.

A hagyományos pártstruktúrák befagytak, nem működnek. Helyben oda kell menni az emberekhez, "garázsokba" a kis csoportokhoz, különben nem lesz semmi. Majd ezután következett a végére Tóbiás József fentebb leírt őszinte kifakadása, hogy már nézni sem szereti saját magukat.

A baloldali vezetők tehát megállapították egy önmagukról szóló beszélgetésen, hogy az gátolhatja a növekedést, ha önmagukról beszélnek.

Két és félóra után sem látszott a kiút ebből a hurokból.

(Borítókép: Huszti István/Index)