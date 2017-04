El sem mentek a fideszesek a civil szervezetekről szóló vitára

"Kutyakomédia volt, csak senki sem nevetett" - összegezte a civil szervezetek és az Igazságügyi Minisztérium találkozóját Iván Júlia. Az Amnesty International Magyarország igazgatója szerint érdemi vitát nem folytathattak, hiszen a minisztérium emberi jogi munkacsoportjának fideszes képviselői el sem jöttek a civil törvény megvitatásáról szóló találkozóra. Annak ellenére, hogy azt maga az államtitkár, Völner Pál kezdeményezte.

"A nüanszokról lényegtelen is tárgyalni, ez a törvény a megbélyegzésről szól" - mondta Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, aki szerint a cél csupán, hogy rá kell írni mindenre, hogy külföldi, külföldi, külföldi.

Martin József, a Transparency Internationaltől arról beszélt, hogy eleve hibás a törvény alapfeltevése, ami szerint átláthatatlanul működnek a civil szervezetek, hiszen adataik, a felhasznált összegek és a támogatók nevei is nyilvánosak. Hibás az a feltevés is, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentetnének, "mi azon dolgozunk, hogy Magyarország jobb hely legyen".

A TASZ szakmai igazgatója, Szabó Máté Dániel is vitatta, hogy a civil törvény az átláthatóságot növelné. Szerinte az infótörvény betartása ezt már most is biztosítja.

De miért ódzkodnak a civilek?

A civil szervezetek képviselői szerint álságos a kormány álláspontja, hogy nincs mit szégyellni azon, hogy valaki külföldről támogatott szervezetté válik. Ezt a szervezetek ugyan nem is titkolják, de a kormány mégis ellenséget csinálna belőlük. A kormány saját bevallása szerint a civil törvényt azért fogadtatná el, mert a külföldről támogatott szervezetek külföldi érdekeket képviselhetnek.

Korábban az adatvédelmi ombudsman felvetette, hogy inkább szélesíteni kéne azok körét, akikre a törvény vonatkozna, jelezni kéne a belföldi, állami és párttámogatásokat is. A civil szervezetek képviselői szerint viszont ez rossz válasz volna a törvényre, nem új címkéket kell ragasztgatni, hanem a már most meglévő szabályokat betartani. "Új találkozó nincs tervben, egyelőre várjuk, hogy milyen is lesz a törvény pontos szövege" - mondta Martin József.