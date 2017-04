Íme 5 bizonyíték, hogy Kósának mindenre van válasza

Kevés az olyan államférfi, aki egyszerű kérdésekre is olyan kreatív válaszokat ad, mint Kósa Lajos. A Fidesz frakcióvezetője rendszersen kioktatja az újságírókat, és konkrét válaszok helyett népmesébe illő hasonlatokkal él. Szerdai 100 perces sajtótájékozatója is mély nyomot hagyott a résztvevőkben.

Kósa Lajos és szirénázás zavaró hatása

A lex CEU törvény megszavazása előtt az Együtt politikusa zavarta meg szirénával a parlamenti ülést, amit Kövér László pénzbüntetéssel torolt meg. A RTL Klub a témában kérdezte Kósa Lajost, aki azt tanácsolta riporternek, hogy ő is próbálja ki munkahelyi szirénázást.

Kósa Lajos, Sallai R. Benedek és a pacal

Az LMP-s Sallai bejelentette visszavonulását, de előtte még egy nagykoalíciós kormánybuktató javaslattal állt elő. Kósa erre is egy furfangos hasonlatot hozott be a pacalról és az azt nem ismerő pincérről.

Kósa Lajos és a drónelkapó sólymok

A Belügyminisztérium javaslatára gránátvetőt és elfogóhálót kaphat az országgyűlési őrség. Kósa szerint ez a drónok miatt van, és volt javaslat, ami szerint sólymokat is alkalmazhatnának erre a célra, de utóbbiak fejét a galambok mindig elcsavarják. (Igaz, arra nem tért ki, hogy a listán szereplő "kézi működtetésű, dobható, mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázgránátokat" is a drónok ellen vetnék-e be.)

Kósa Lajos és az udvariasság

Az európai vezetők közül egyedül Orbán Viktor gratulált diktatórikus Erdogán népszavazási sikeréhez. Kósa szerint ez azért van, mert Orbán egy udvarias ember, ahogy ő maga is, amikor gratulál (fideszes) politikus társának egy elvesztett focimeccs után.

Kósa Lajos és Dzsordzsi bácsi

A CEU ügyben már a múlté az egyszerű Sorosozás, Kósa már egy új becenevet is talált Soros Györgynek.