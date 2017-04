Megdőlt a hórekord

Megdőlt az április 20-i hórekord, a hóvastagság a Kékestetőn átlépte a 45 centit.

Országszerte 360 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a télies időjárás miatt szerda óta – írja az MTI.

Fotó: Képünk illusztráció

230 esetben elakadt, karambolozó vagy árokba csúszott autót kellett menteni. Emellett nagyon sok estben kidőlt, letört, villanyvezetékre zuhant fák miatt riasztották a tűzoltókat. Jelentősebb sérülésről nem tudnak – mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

Több település még mindig megközelíthetetlen

Tíz településen továbbra is nehéz a ki- és bejutás a havazás, illetve az útra dőlt fák miatt, ott a tűzoltók a rendőrséggel és közúttal közösen felvezetik a forgalmat. Csütörtök hajnali 5 órakor az országban két település nem volt megközelíthető: Répáshuta (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) és Pilisszentlélek (Pest megye).

A katasztrófavédelem továbbra is operatív törzset működtet nemcsak országosan, hanem az érintett megyékben is. Mivel csütörtökön is a szerdaihoz hasonló időjárás várható, Mukics Dániel arra figyelmeztet, hogy az érintett területeken nyári gumival felszerelt autóval inkább ne induljon el senki.

Sok út járhatatlan

Éjszaka több alsórendű útszakaszról kellett kimenteni embereket: Felsőtárkány és Répáshuta között 26-an, Répáshuta és Bükkszentkereszt között 30-an ragadtak az úton. Őket és a hosszabb időre áram nélkül maradtakat melegedőhelyeken helyezték el. Emellett dialízises és más betegek, illetve kismamák egészségügyi ellátását vagy utazását kellett megszervezniük a katasztrófavédelmiseknek.

A rendőrség a honlapján csütörtök reggel összefoglalót tett közzé az időjárás miatti forgalomkorlátozásokról: a hó és a letört ágak, illetve vízátfolyás miatt járhatatlan Heves megyében a 24-es út Mátrafüred és Parádsasvár között, Győr-Moson-Sopron megyében a 82-es út Nyúl és Zirc között, és több más útszakasz Heves, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyében.

18 ezer embernél nincs áram

Nyolc megye 90 településén szünetel az áramszolgáltatás, ami 18 ezer fogyasztót érint, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak a helyreállításon.

Vas megyében 34 településen, összesen 7031 fogyasztói helyen nincs áram – mondta az MTI-nek Egyed László, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője. A szolgáltató a délelőtti órákra ígéri az áramszolgáltatás helyreállítását, a viharos szél miatt megrongálódott elektromos hálózat átvizsgálása és kijavítása azonban a szakemberek szerint akár két napot is igénybe vehet.

Az áramszünet leginkább a Körmend és Szombathely közötti, illetve a Csepreg környéki, a megye északi részén fekvő településeket érinti, ahol az esetek felében szerda este óta, a másik felében pedig csütörtök hajnal óta nincs áram.