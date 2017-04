Oroszul kérdezte a képviselő a minisztert

Nemcsak magyarul, hanem oroszul is feltette írásbeli kérdését Kész Zoltán, Veszprém független képviselője Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének.

Kész egy választókerületét érintő ügyben akart tájékozódni, azt szeretné kideríteni, hogy elcsatolják-e a keszthelyi Georgikon Kart a veszprémi központú Pannon Egyetemtől. Ez ugyanis veszélyeztetné az egyetem fenntarthatóságát.

Az elcsatolás terve egy Emmi által készített munkaanyagból derült ki, majd Palkovics László államtitkár is beszélt arról, hogy át akarják alakítani, és „egy ernyő alá akarják vonni” a hazai agrárképzéseket. Kész többször is szerette volna megtudni, hogy valóban elcsatolják-e a Georgikon Kart.

Most pedig az írásban egy eldöntendő kérdést is feltett, hogy „ne legyen szükség Habony Árpád vagy bármely más politikai kommunikációs tanácsadó munkájára”. A kérdést ezért oroszul is feltette. Mi most a magyar változatot közöljük:

Kérdezem Önt, elcsatolják-e a Georgikon Kart a Pannon Egyetemtől, igen vagy nem?

Balog helyett Rétvári Bence államtitkár válaszolt, és nem is hagyta szó nélkül a trollkodást.

Úgy látszik, Ön még komoly ügyben sem tud komolyan feltenni egy kérdést:

olykor ügyvédi irodai fejléccel küldi, olykor orosz ismereteivel próbál humorizálni . Szerencsére a hazai agrárképzést áttekintő jelentés ennél szakmaibb előkészítés alatt áll” – írta Rétvári.

Rétvári amúgy nem ad egyértelmű választ Késznek, főként olyan általánosságokat ír az államtitkár, mint hogy „a magyarországi agrárképzés számos letagadhatatlan kihívással néz szembe”, és hogy javítani kell az agrárképzés megbecsültségét.

A Georgikon elcsatolása ellen korábban 14 veszprémi közéleti személyiség nyílt levélben tiltakozott Balognál. Érdekesség, hogy Veszprém volt fideszes polgármestere is aláírta a tiltakozó levelet.