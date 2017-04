Trócsányi: Nem sérti az Orbán által aláírt európai chartát a civiltörvény

Nem sérülnek az Orbán Viktor által 1999-ben Isztambulban aláírt, az NGO-k kifejezett erősítésére felszólító Európai Biztonsági Charta rendelkezései akkor sem, ha a parlament megszavazza a külföldi pénzeket elfogadó civil szervezetekről szóló, nagy politikai botrányt kiváltó törvényt – állította az atv.hu-nak Trócsányi László igazságügyi miniszter.

Orbán Viktor 1999 novemberében maga írta alá Magyarország nevében az Európai Biztonsági Chartát. Egy olyan dokumentumról van szó, melynek két pontja is kifejezetten felszólít a nem kormányzati szervezetek, azaz az NGO-k védelmére.

Trócsányi László az atv.hu-nak azt mondta: az Igazságügyi Minisztérium már az elmúlt évben is foglalkozott a civil szervezetekkel, lényegesen megkönnyítve az egyesületek nyilvántartásba vételét és egyszerűsítve a működésükre vonatkozó szabályokat. "Ezzel is erősíteni akartuk az egyesülési jog gyakorlati érvényesülését" - közölte. "Ezt a jogszabályt, amely egyébként a Ptk-t is módosította, 2016 decemberében fogadta el a parlament, így ez évtől az egyesület alapítása lényegesen leegyszerűsödött" – mondta Trócsányi. Az Igazságügyi Minisztérium véleménye szerint az új civil-törvényjavaslat a jelenlegi formájában a transzparenciát kívánja elősegíteni az egyesülési jog sérelme nélkül.