Víztározó közelébe hordják a veszélyes Pecsa-törmeléket

Egy Dunakeszi és Göd határában fekvő hulladéklerakóba, egy víztározó közelébe szállítják a Petőfi Csarnok (Pecsa) bontási törmelékét, amelyben veszélyes hulladék is található – írja a Népszava.

Az egykori homokbánya területén működő, 79 ezer négyzetméteres telep úgynevezett inert hulladéklerakóként üzemel, amelybe vízben nem oldódó, így a talajba nem kerülő anyagok helyezhetők el, ezért a legenyhébb környezetvédelmi előírások vonatkoznak rá.

A Népszava viszont bejárta a helyszínt, és a lap beszámolója szerint olyan hulladékot is találni az építési törmelékben, amelynek ott elvileg semmi keresnivalója: aszfalt-tömböket, ledarált és egészben maradt azbeszt tartalmú palát, kegyeleti szertartásból maradt hulladékot, marhaállkapcsot, ipari sósavat, tévét, hűtőt, merevlemez-meghajtót, háztartási- és fahulladékot. Leginkább a Pecsa bontásakor talált azbeszt lehet aggályos.

A telep engedélyét kiadó Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség előírása szerint az üzemeltető Sa-Ho Építőanyagipari Kft-nek a hulladék előválogatása után aprításos eljárással másodnyersanyagként kellene újrahasznosítania a törmeléket. A lap munkatársai ennek se látták semmi nyomát.

Ahogy a lap megjegyzi, a Pecsa hulladékát ugyanaz a Szűcs Fuvar szállítja a telepre, amely a Városliget Zrt. partnere is. A városligeti bontás kapcsán tavaly júliusban a cég sofőreit figyelmeztetésben is részesítette a rendőrség szabálysértés miatt. Akkor a Hunexpo-pavilon maradványait szállították egy másik volt homokbányába, és a sitt közé akkor is kerülhetett azbeszt.