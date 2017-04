Még mindig nem sikerült mindenhol megküzdeni az áprilisi hóval

Folyamatosan csökken a rendkívüli időjárás miatt elzárt települések és a járhatatlan utak száma, közölte a rendőrség. Jelenleg az alábbi utak vannak lezárva:

Baranya megyében: 6603. számú út,

Borsod megyében: 2505., 2513., 25139., 2519. számú utak,

Heves megyében: 2505. számú út,

Nógrád megyében: 2408. számú út.

A rendkívüli időjárás miatt jelenleg az országban az alábbi települések közúton nem, vagy csak részben közelíthetők meg:

Falloskút,

Bagolyirtás,

Mátraszentimre,

Mátraszentistván,

Mátraszentlászló,

Galyatető.

Emellett nincs áramszolgáltatás Vas megy több településén. Ezeken a településeken folyamatos a rendőri jelenlét a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében, közölte a rendőrség.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: folyamatosan dolgoznak az utak takarításán, síkosság-mentesítésén.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy olvadáskor újabb fák dőlhetnek utakra, járhatatlanná téve azokat. A javuló időjárási körülmények ellenére a zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a lezárt útszakaszokra a veszélyes fák miatt továbbra se hajtsanak be, ezzel is segítve az akadály elhárításában résztvevők munkáját.