Kádár Jánosnak elege lett az ellenzéket támogató Soros Alapítványból

A hvg.hu közzétett egy bő egy perces hangfelvételt egy 1988. február 9-i politikai bizottsági ülésről. Ezen az hallható, hogy Kádár János szerint az ellenzék illegális csatornákon kap pénzt és eszközöket, apparátust, technikákat, és azt a Soros Alapítvánnyal "legalizálják".

"Hát ismerjük őket! Hát kérdezem, elvtársak, aki egy alapítvánnyal, meg ösztöndíjjal megy az USA-ba, és ott rendszerellenes beszédet tart. Ki kötelez minket arra, hogy legközelebb kiutazási engedélyt kapjon? Szerintem senki. Ezt meg lehet tiltani. Ez is adminisztratív intézkedés. És nem utazhat. (...) Ilyesmire is gondolni kell. És csinálni is kellene, ha valaki ilyesmivel foglalkozna" - mondta Kádár János.