Fogta a hányingerkeltő szemeteszsákokat, és visszavitte a giroszosnak a képviselő

Elfogyott a türelme a Civil Zugló Egyesület önkormányzati képviselőjének ezért maga lépett fel az illegális szemetelés ellen. Péntek reggel nyolcadmagával fogta a Báthory tér közelében lerakott ételhulladékos zsákokat és visszacipelte oda, ahonnan az ételmaradékok és a kidobott blokkok alapján származik: a száz méterre lévő döneres-pizzás bódékhoz.

Senkiföldje a töltésnél

„Rendőrségi feljelentést tettem, jeleztem az illegális szemétlerakást, három hete rendőrt hívtam, magam is beszéltem a vállalkozással, mégis rendszerszerűen hozzák ide a szemetet” – mutatott Várnai László a Thököly út és a Francia utca sarkán felduzzadt szeméthalomra.

5 Képek a pénteki akcióról Galéria: Visszavitték az illegálisan lerakott szemetét egy zuglói kebabosnak (Fotó: Huszti István / Index)

Várnai szerint az önkormányzat keveset tehet a vállalkozással szemben, amely egy közelben lakó nő szerint is szinte teljes egészében a Hungária körút túloldalán álló vállalkozástól vándorol át esténként. „Nem szeretném, ha végül az önkormányzatnak kéne 50 ezer forintért közpénzen elszállítania a szemetet” – mondta, miközben az egyik csöpögő zsák orrfacsaró bűze miatt a hányingerrel küzdött az egyesület képviselőjelöltje, aki a kerület harmadik körzetében indul a tavaly januárban rejtélyesen eltűnt szocialista Sápi Attila képviselő helyéért. A választásnak

Az Egyesület mellett az Együtt támogatását is élvező Drevenka Mónika szerint a vasúti sín töltése máshol is problémát okoz a kerületben: az ugyanis a MÁV területe, így az illegális szemétlerakással szemben jogilag is nehezebben léphet fel a kerület. Gondot okoznak a gazos töltésoldalak is, gyakran önkéntesek és a kerület közmunkásai tisztítják meg, hiába tartozik a MÁV-hoz – mondta, miközben a zsákokkal elindultak a kebabos felé.

Bedobta, megvette

A tulajdonost nem találták a helyszínen, Várnaiék végül ellenállás nélkül besétáltak az üres bódéba a zsákokkal és a konyhai részen letették egy halomba. „Nem tudom, hogy ez a miénk lehet-e, én csak egy dolgozó vagyok” – mondta az akciót a járdáról tétlenül néző fiatalember, mialatt a zsákokat érthető indulattal kicipelő két kolléganője dühösen fordult az önhatalmúlag végrehajtott akciót élőben közvetítő kamerák felé.

Ezután Várnai vett a helyszínen egy gyrost, és a blokkot összeegyeztette a zsákban találtakkal. A képviselő szerint a vállalkozás területhasználati díjjal is tartozik az önkormányzatnak, ami havi 100 és 200 ezer forint közötti összeget jelent, emiatt perre is ment a Karácsony Gergely vezette Zugló. „Nagyobb dolgokat sem intéz el Karácsony” – szúrt oda a Párbeszéd Magyarországért színeiben 2014 óta tevékenykedő polgármesternek Várnai, aki szerint abszurd, hogy képviselőként nem kaphatnak tájékoztatást folyamatban lévő hatósági ügyekről, aki ezért a rendőrségen próbál informálisan tájékozódni arról, milyen intézkedést tettek a hatóságok a szemetelés megszüntetéséért.

„Egyelőre bízzunk abban, hogy ez az akció segít az illegális szemétlerakás megszüntetésében, mindegy, hogy pizzériáról, kebabosról vagy bármilyen más vállalkozásról van szó” – mondta Várnai, majd elfogyasztotta a gyrost.

E-mailben megkerestük az érintett vállalkozást, de egyelőre nem reagáltak kérdéseinkre.