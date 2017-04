Hadat üzent Brüsszelnek a Kétfarkú Kutya Párt

Szombat délután két órakor kezdődött a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Illiberal Pride elnevezésű vicctüntetése, aminek a szlogenje a nem kormánypárti szervezők szerint: "Békemenet a kormányért és Oroszországért. És minden más ellen" volt.

A Kutya Párt elnöke, Kovács Gergely ezzel a gyújtó hangú beszéddel nyitotta meg a menetet, lol:

A Facebookon a rendezvényre 3800 ember jelezte, hogy elmegy, és körülbelül 10 ezren érdeklődtek. A kezdéskor az Oktogonon még csak pár száz ember gyülekezett nagy a rendőri készültség mellett, de hamar több ezresre duzzadt a tömeg. Eleinte laza rendőrsorfal próbálta az embereket a járdán tartani, ez öt percig sikerült, ezután lezárták a körútnak a Blaha felé vezető sávját, a forgalmat ráterelték az Andrássy útra.

17 Galéria: A Magyar Kétfarkú Kutya Párt békemenete Fotó: Német Tamás / Index

Az eddig tüntetésekhez hasonló, de még sokkal kreatívabb molinókkal készültek a tüntetők. Az egyik legjobb: "Ne vásárolj a CEU-ban!", de nézze meg galériánkban a színes kínálatot:

Zenés, platós kocsi vezette fel a menetet, ami az Oktogonról indult a Blaha felé a körúton. A villamosok végig jártak, mert csak az egyik sávot foglalták el az álbékemenetesek. A kocsiról a modern zenék mellett néha felcsengett egy Katyusa vagy egyéb kommunista slágerek, vagy akár a Listen to your heart a Roxette-től.

Poén

Az indulás előtt a kocsira feltett hangfalakból iszonyú vicces felszólalásokat lehetett hallani, a hangulat is fantasztikus volt, mindenki jól érezte magát. "Nem kell Brüsszel, nem kell pénz", "vesszen Soros", "magyar földre magyar migránst", "sajtó, takarodj!", "nem leszünk finnek", "nem kell kórház, hajrá magyarok", "AIDS-es panda, AIDS-es panda", "vodkát, kaviárt", "le az oktatással!", "éljen Viktor, éljen a párt", "bürokráciát!", "demagógiát!", "nem akarunk nyugdíjat!" - skandálta a tömeg, miközben dőltek a röhögéstől.

"Most szóltak, hogy már 30 millióan vagyunk itt, a tömeg vége Szegeden van, de folyamatosan jönnek Lengyelországból is, luxusrollerekkel is érkeznek még" - jelentette be Sprotni, az egyik legviccesebb felszólaló. A viccfőszervező, Kovács Gergely azt nyilatkozta, szerinte 5-6 millióan vannak, és ugyan kérték Philipet, hogy jöjjön el, mert az ő szájából ez sokkal hitelesebben hangzik, de más elfoglaltsága volt.

A menet eleje délután háromkor ért el a Wesselényi utcáig, a vége pedig akkor hagyta el az Oktogont. Az emberek a járdán is vonultak. A Blaha felé mentek a körúton, majd a Rákóczi úton lefordultak az Astoria felé, az Erzsébet tér lesz a végállomás. Így vonultak a Rákóczi úton.

A templom magasságában megállt a menet, a szervezők letették az alapfüvet az út közepére, mert szerintük a jövőben ezentúl bármikor, bárhol építhetnek majd egy stadiont.

A tömeg eleje négykor ért az Erzsébet térre. "Civil szar, civil szar,", "éljen Orbán, éljen Putyin", "elegünk van a napenergiából", "Bayer Zsolt, Bayer Zsolt!" - skandálták közben, majd Sickratman szólalt fel versbe foglalva: "döntsünk együtt, hogy mit akarunk, duzzasztónk legyen, vagy sok-sok halunk?" - rappelte.

A következő beszédben elhangzott az is, hogy "alacsonyan tartottuk a béreket, ezért máshova akarnak menni a négerek". "Kerítés, kerítés" - skandálták erre.

Hadat üzentek

A tüntetés végén még háborút robbantottak ki, mert azt mondták, unják az olyan tüntetéseket, amik nem végződnek sehogy. "Éljen a háború, éljen a békemenet!" - kiabálta a szószóló.

Ezután emailen hadüzenetet küldtek Brüsszelnek a brüsszel@eu.hu emailcímre, majd felkérték a tömeget, hogy akinek van kedve békésen háborúzni, az most azonnal induljon el Brüsszel felé, és támadja meg, a többieknek jó pihenést kívántak.

Körülbelül kétezer ember lehetett az Erzsébet téren, amikor négy óra után bejelentették, hogy hivatalosan véget ért a rendezvény.