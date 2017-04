Apró bizonyítékokat szerzünk, mennyit számítanak a tüntetések

Az időközi választások, pláne ha egyszerű önkormányzati körzetekről van szó, keveset mutatnak a pártok országos népszerűségéről. Az időközikre általában kevesen mennek el szavazni, és a helyi viszonyok, jelöltek alapvetően felülírhatják az országos erőviszonyokat.

Amiből mégis következtetést lehet levonni: a változás az elő, 2014-es szavazáshoz képest. Hiszen ugyanabban a választói körben zajlik a választás, vagyis egy évvel az országos parlamenti választás előtt láthatjuk egy nagyon kis mintán, mennyire változnak az erőviszonyok.

Két önkormányzati körzetben tartanak választást ma Budapesten, ami azért is külön érdekes, mert láthatjuk, mennyire hatottak a helyi választókra az elmúlt napok történései.

A CEU-ügy miatt kirobbanó permanens tüntetések persze nem a helyi kampányokról szóltak, ám láthatjuk majd este a részvételből és az eredményből, felkorbácsolta-e választási kedvet, és ártott vagy éppen használt a Fidesznek a sorozatos kormányellenes tiltakozás.

1. Eldől zuglói többség

Nagyon felforrósodott a végére a zuglói kampány, záporoztak a rendőrségi feljelentések, ami nem is meglepő: nemcsak egy körzet sorsa, hanem a közgyűlési többség dől el a jobb- és a baloldal között.

Az időközi választásra azért van szükség, mert az önkormányzati törvény szerint január 21-én megszűnt a mandátuma a tavaly januárban eltűnt Sápi Attila MSZP-s politikusnak. Ő hét szavazattal nyert 2014-ben, vagyis pár szavazaton dőlhet el vasárnap is az eredmény. Érdemes megjegyezni a 2014-es adatokat:

Sápi Attila, MSZP-Együtt-DK-PM-Összefogás Zugló: 694 szavazat (34,14 százalék) Szatmáry-Jähl Angela, FIDESZ-KDNP: 687 szavazat (33,79 százalék) Drevenka Monika, Civilzugló: 264 szavazat (12,99 százalék) Czeglédi János, Jobbik: 183 szavazat (9 százalék) Polán Tamás Károly, LMP: 172 szavazat (8,46 százalék) Bejczi Anna, Munkáspárt: 33 szavazat (1,6 százalék)

Azt kell tehát elsősorban nézni, hogy ez a baloldal számára hét szavazatos plusz hogyan módosul majd. A jelöltek névsora és a felállás persze változott. A baloldal esélyeit most rontja, hogy külön jelöltet indít a DK–MSZP–Párbeszéd (Bitskey Bence), a CivilZugló–Együtt (Drevenka Monika), az LMP (Csordás Balázs Gyula), sőt, a Munkáspárt (Szentpáli Kolos) mellett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (Tóth Imre) is elindul.

Fotó: ketfarkukutya.com

A Fidesz pedig nem a 2014-ben vesztessel, hanem egy új jelölttel, Somodi Zoltánnal próbálkozik. A Jobbik rajthoz sem állt, nem indított jelöltet.

Ha a Fidesznek sikerül megnyernie a szocialista körzetet, akkor relatív többségbe kerülnek a zuglói képviselő-testületben. Jelenleg 9 fideszes, 8 baloldali plusz a párbeszédes Karácsony Gergely és egy-egy LMP-s, jobbikos és Civilzugló egyesületes a tagja a testületnek. Vagyis a többségi döntéshez nem lesz így sem elég fideszes, de már csak két képviselőt kell megnyerniük, hogy átvegyék az irányítást. A jövő évi választás előtt pedig nagy erőt adhat a kormánypártnak, hogy visszahódítottak egy körzetet a baloldaltól.

2. Dopeman, a lelkész és az alpolgármester

Alapvetőn más a politikai helyzet a józsefvárosi körzetben. 2014-ben a 6. körzetben, Magdolnanegyedben elsöprő győzelmet aratott a Fidesz. 640-266-ra verte meg Balogh István az MSZP-DK-MLP jelöltjét, ez százalékban nézve 52-21 arányú győzelem. A Jobbik itt 141 szavazatot, vagyis 11,5 százalékot kapott. Az LMP és az Együtt-PM is külön indult 2014-ben, ez nekik 6,3 illetve 5 százalékra volt elég.

Ehhez képest húztak most merészet a helyi szocialisták. Beálltak Pityinger László, ismertebb nevén Dopeman mögé, aki most valódi politikai karriert akar kezdeni. Korábban a Milla köztársasági elnöke is volt, de politikai támadások kereszttüzébe került akkor is, amikor egy tüntetésen az Orbán-szobor ledöntése után belerúgott a szobor fejébe. Kérdés, mennyire tud több szavazatot Dopeman összeszedni, mint egy mezei szoci jelölt.

A dolgát nehezíti, hogy ellenzéki versenytársa egy szintén országos ismertséget szerző jelölt: Románné Bolba Márta evangélikus lelkész. Bolba nyilvános levélváltásba keveredett Kocsi Máté fideszes polgármesterrel, miután szembement Kocsis menekültellenes retorikájával. Bolba javára visszalépett az együtt jelöltje az utolsó pillanatban.

A Jobbik itt Zuglóval ellentétben indít jelöltet, Huszár Pétert. És innen sem hiányozhat a munkáspárti jelölt, Konczos László, aki rendszerint kevesebb szavazatot szokott kapni, mint amennyi az ajánlásához egyáltalán szükséges.

A Fidesz tehát két ismertebb ellenzékivel néz szembe, de félnivalója azért nincs, mert egy helyben erős politikus a jelöltjük: Sántha Péterné alpolgármester. A képviselő-testületben is akkora a Fidesz előnye (11 kormánypártival szemben öt ellenzéki), hogy lényegében tét nélküli a választás. Tanulságos lesz látni azonban, hogy az említett 52-21 százalékos előny megmarad, vagy milyen irányba változik.

3. Ki követi a méltatlan gyömrői polgármestert?

Egy Pest megyei időközire is felhívjuk még a figyelmet. Itt nem a pártpolitikai arányok változása az érdekes. Gyömrőn azért tartanak időközit, mert az eddigi polgármester, Gyenes Levente (Gyömrő 2000 Kör) tisztségét méltatlanság miatt január 11-én megszüntette a Budapest Környéki Törvényszék.

Gyenes Leventét tavaly tavasszal a Szegedi Ítélőtábla a "számlagyáras" perben jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte adócsalás és magánokirat-hamisítás miatt, a közügyek gyakorlásától azonban nem tiltotta el. A polgármester lemondott posztjáról, de az augusztus végi időközi választáson újra nyert. Még hozzá 69,5 százalékkal. Ezután mondta ki a méltatlanságot a megyei kormányhivatal kezdeményezésére a törvényszék.

A több mint 13 ezer választópolgár ezúttal három jelöltre szavazhat: Mezey Attilára (Gyömrő 2000 Kör), a független Békefi Miklósra és a munkáspárti Kovács Istvánra. Érdemes lesz nézni, inek és milyen arányban szavaznak bizalmat. Ha papírforma szerint ismét nyer a Gyömrő 2000 Kör, egyértelmű, hogy Gyenes informális befolyása megmarad.

Minden körzetben reggel 6 órától este hétig szavazhatnak az ott lakók. Az eredményekről este természetesen beszámolunk.