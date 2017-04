Az orosz követségnél tüntetgetünk? Nyugi, ott lesz az FSZB is

Estére nagyobb tömeg várható az orosz nagykövetséghez, ahol a szovjet emlékmű megdobálása és a csecsen Magomed feltűnése után egészen biztos, hogy a követséget éberen őrző orosz titkosszolgálat, az FSZB is figyelni fog. És nem csak figyelni: mivel a nagykövetség orosz területnek számít, a kerítésen belülről szinte bármit megtehetnek. Így a videózás mellett a technikai adatgyűjtés, a telefonok szkennelése is belefér, ezért érdemes inkább kikapcsolni vagy otthon hagyni a mobilokat. Vajon a budapesti nagykövetség lehet-e a régiós orosz kémközpont?

Hétfő este 19 órára Állítsuk meg Moszkvát! címmel civilek tüntetést szerveztek az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetséghez a Bajza utcába, hogy így tiltakozzanak a Kreml egyre nagyobb magyarországi befolyása ellen. A demonstráció eredetileg múlt szerdán lett volna, de akkor a rossz időjárás miatt lefújták. A tüntetők most pedig kényszerből az Andrássy út 100.-nál gyülekeznek majd, mivel a rendőrség nem engedi őket közvetlenül a követség elé.

Az elmúlt hetek kormányellenes tüntetéssorozata most először lép ki formálisan is a belpolitikai keretekből.

És ahogy a magyar hatóságok is reagáltak az Orbán-kormány elleni tüntetésekre – a vasárnapi álbékemenet idején maga Pintér Sándor is megjelent szemügyre venni a rendőri biztosítást –, úgy ezúttal az oroszok is fognak. A különbség az, hogy az orosz intézkedések felett gyakorlatilag semmiféle civil vagy magyar hatósági kontroll nem lehetséges.

Magomed szerint az orosz követség is figyel

A hétfői tüntetés különlegessége, hogy bár nagyrészt magyar belpolitikai eseményekre reagál, a megfogalmazott pontok között olyanok is akadnak, melyek tisztán a Kreml politikája ellen irányulnak. Ilyen például a szíriai Aszad-rezsimnek nyújtott orosz támogatás vagy a csecsenföldi melegek koncentrációs táborba zárása elleni tiltakozás (bővebben lásd a lenti keretest). Mindez azonban logikus kifutása az eddigi tüntetéssorozatnak, ahol fel-feltűntek az Orbán Viktort Vlagyimir Putyinnal párban emlegető transzparensek, ahogy a Kossuth tér is többször visszhangzott a klasszikus „Ruszkik haza!” skandálástól.

Mi ellen tiltakoznak a Bajza utcában? Az Állítsuk meg Moszkvát! tüntetés szervezői a következő célokat sorolják fel: „Az elmúlt években, aggasztóan növekedett az orosz befolyás Magyarországon. A magyar belügyekbe való orosz beavatkozás súlyos nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában. Nem leszünk Putyin trójai falova az Európai Unióban! Tiltakozunk Magyarország orosz mintára történő autoriter átrendezése ellen! Tiltakozunk a magyar belügyekbe való orosz beavatkozás ellen! Tiltakozunk az Európai Unió tudatos destabilizációja ellen! Tiltakozunk az átláthatatlan paksi bővítés orosz pénzből való megépülése ellen! Tiltakozunk a tömeggyilkos Aszad-rezsim felfegyverzése és támogatása ellen! Tiltakozunk Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának megsértése ellen! Tiltakozunk a csecsenföldi melegek koncentrációs táborba zárása ellen!″

De ha ezek esetleg el is kerülték volna Moszkva figyelmét, az már nem, amikor április 17-én ellenzéki aktivisták narancssárga festékkel dobták meg a Szabadság téri szovjet emlékművet. Az aktivistákat azonnal elvitték a rendőrök, az orosz külügyminisztérium pedig nyilvánosan is kifejezte elégedettségét a magyar hatóságok határozott fellépése miatt. „A vandálok neve ismert. Két helyi liberális aktivistáról van szó, akik kormányellenes állásponttól indíttatva, önreklámozásuk érdekében nem riadnak vissza semmilyen, még a legkegyeletsértőbb módszerek alkalmazásától sem" – írta az orosz külügy az MTI tudósítása szerint.

De ez sem volt elég, feltűnt a színen a rejtélyes csecsen Magomed, aki nyilvános bocsánatkérésre kényszerítette a szovjet emlékművet összefestékező Komáromy Gergelyt, mindezt pedig le is videózta. Komáromy később a 168 Órának nyilatkozva azt is elmondta,

Magomed közölte vele: ő és a családja is veszélyben van, sokan figyelik, köztük az orosz nagykövetség is, de ne aggódjon, a bocsánatkérő videó után nem lesz baj.

Már utóbbi is közvetett bizonyíték volt rá, hogy a csecsen nem biztos, hogy magánakciót hajtott végre, és minimum kapcsolatban áll a budapesti orosz diplomáciával. De ahogy azóta kiderítettük, Magomed egy olyan zárt Facebook-csoportban szervezkedett és tervezett eleinte erőszakos akciót, ahol a nagykövetség munkatársa is jelen volt és kommentelt is.

Komáromy és Magomed találkozása intő jel lehet a hétfői, a követség ellen szervezett tüntetés résztvevőinek. A facebookos visszajelzések és az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan sokezres tömeg fog felvonulni a Bajza utcában, ami az előzmények és a médiavisszhang után már egyértelműen komolyabb biztonsági előkészületekkel fog járni.

Kínos lenne a magyaroknak egy atrocitás

Egyrészt magyar oldalról. Ha ugyanis az orosz nagykövetség épületében is akár festékkel, akár más módon kárt okoznának a tüntetők, vagy bármilyen atrocitásra sor kerülne, az rendkívül kínosan érintené a magyar diplomáciát, de a magyar rendvédelmet is. Nem csupán azért, mert Orbánék szoros viszonyt ápolnak Moszkvával, hanem mert az orosz nagykövetségek a világon mindenütt kiemelt védelmet élveznek – akárcsak az amerikaiak –, és a hazai szervek kudarca lenne, ha ezt a védettséget nem tudnák garantálni. A budapesti rendőrfőkapitány végül biztonsági intézkedésekre hivatkozva egyenesen lezárta a követség közvetlen területét a tüntetés szervezőinek tájékoztatása szerint, a demonstrálók ezért az Andrássy útra szorulnak ki.

A kiemelt védelem a magyar–orosz kapcsolatok aktuális állásától függetlenül is indokolható. Oroszország külképviseletei a Kreml általános külpolitikai aktivitása és agresszivitása (pl. Ukrajna) miatt eleve konfliktusok helyszínei lehetnek, ráadásul Moszkva közel-keleti szerepvállalása az iszlamista terrorizmus célpontjává is teheti őket. Bár az elmúlt években kevés konkrét támadás történt orosz követségek ellen, a törökországi orosz nagykövet meggyilkolása sokkolta Moszkvát, a hivatalosan iszlamista merényletként kezelt szentpétervári metrórobbantások után pedig teljesen érthető, hogy újabb biztonsági szigorítások léptek életbe.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumtól (KKM) megkérdeztük, hogy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter húsvét körüli telefonbeszélgetésekor vajon szóba került-e ennek a tüntetésnek az ügye, illetve hogy az orosz diplomáciával kommunikáltak-e erről, és milyen esetleges kérései voltak az orosz félnek. A KKM állítása szerint egyik esetben sem került szóba a tüntetés és annak biztosítása.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az orosz nagykövetség fizikai védelmében a tüntetés során magyar részről mely szervek vesznek részt, a KKM itt a Belügyminisztériumhoz irányított minket. Rendészeti szakértők ugyanakkor azt mondták, ilyen esetekben a nagykövetség biztonsági felelőse közvetlen összeköttetésben van nemcsak a magyar rendőrséggel, hanem az Alkotmányvédelmi Hivatallal (AH) is.

Amennyiben a követség közvetlen területének lezárása ellenére hasonló festékdobálásra kerülne sor, mint a szovjet emlékműnél, az minimum diplomáciai levélváltást, ha nem a moszkvai magyar nagykövet bekéretését eredményezné. Ugyanis az, hogy a szovjet emlékmű megdobálását az orosz külügyminisztérium villámgyorsan kommentálta, és megdicsérte a magyar hatóságokat, egyben finom nyomásgyakorlás is volt. A Kreml Budapest és a nyilvánosság tudtára adta: kiemelt figyelemmel követik, mi történik Magyarországon.

A KKM-et arról is megkérdeztük, hogy az orosz követség előtti tüntetés szerintük befolyásolhatja-e a kétoldalú kapcsolatokat. A magyar külügy álláspontja a tüntetésről a válasz szerint az, hogy „Magyarországon demokrácia van, mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz".

Orosz területről lehallgatni is ér

De a Bajza utcai (vagyis immár inkább Andrássy úti) tüntetést nem csak a magyar fél fogja biztosítani, az oroszok természetesen nem bíznak mindent a fogadóországra, sőt. Az orosz nagykövetségek fizikai és műveleti, technikai biztosítása világszerte az egyik KGB-utódszervezet, az FSZB feladata. Erről beszélt az Indexnek korábban Katrein Ferenc leszerelt kémelhárító is: „Az FSZB a láncos kutya, ők látják el külföldön az orosz külképviseletek technikai-műveleti védelmét, a diplomáciai futárkodást, és az ő feladatuk a műveleti akciók biztosítása, a figyelés stb.″ – mondta Katrein. (Amikor Magomedet kérdeztük arról, hogy ha az orosz nagykövetséget érné olyan támadás, mint ami az emlékművet, akkor is akcióba lépne-e, a csecsen azt válaszolta: nem, mert a követség védelmére megvannak az ottani emberek.)

Az elmúlt években világszerte rengeteg tüntetés szerveződött orosz nagykövetségekhez, az ezekről szóló beszámolók alapján pedig a legalapvetőbb dolog, amire az orosz fél részéről számítani lehet, a tüntetés teljes körű dokumentálása. Vagyis

a Bajza utcai tüntetés résztvevői is száz százalékig biztosak lehetnek benne, hogy az orosz titkosszolgálat különféle felvételeket készít a rendezvényről.

Ez a normális alapműködésük része, hiszen ha bármilyen atrocitás történik, ezekből a felvételekből tudnak majd kiindulni. Az FSZB nem csupán a nagykövetség területéről készíthet felvételeket – az eleve fel van szerelve kamerákkal –, de a korábbi nemzetközi tapasztalatok alapján a civil tüntetők közt mozogva vagy akár a környező épületekből (bázislakások) is.

Akad azonban ennél aggályosabb eszköz is a repertoárjukban, mégpedig a technikai adatgyűjtés: egészen konkrétan a telefonforgalom figyelése és a készülékadatok, azonosítók begyűjtése, akár az adatforgalmat is beleértve.

Mivel az orosz nagykövetség sérthetetlenséget, diplomáciai védelmet élvez, a magyar hatóságok a kerítésen belül jogilag nem vagy csak nagyon nehézkesen léphetnének fel az adatgyűjtés ellen, de a két ország kormányának viszonyát látva még csak halvány politikai szándék se lenne erre. Az pedig, hogy a nagykövetségi komplexumból működtetett eszközök hatósugara esetleg messze túlnyúlik a követség területén, láthatatlan és jogilag szintén megfoghatatlan.

Igazából nem tudsz mit csinálni, az orosz terület. Legfeljebb kapcsold ki vagy hagyd otthon a telefont, ha látod, hogy a háztetőjük úgy néz ki, mint a Bajkonur

– mondta ezzel kapcsolatban egy magyar rendészeti forrásunk.

Hogy az orosz követség előtt tüntető kormányellenes civilek a magyar hatóságoktól valóban nem sok védelemre számíthatnak, ahhoz ismét érdemes felidézni a Magomed-ügyet. Komáromy Gergely a 168 Órának ugyanis arról is beszélt, hogy az orosz külügy közleménye után arra panaszkodott Magomednek, hogy megalázó, amit a közlemény róla ír (vandál, liberális aktivista, önreklámozó stb.). Állítása szerint Magomed ekkor utánakérdezett a közlemény hátterének, majd közölte Komáromyval: a róla és aktivistatársáról szóló információkat az oroszok a magyar hatóságoktól kapták.

Nem a budapesti követség a régiós kémközpont

Hogy a budapesti orosz nagykövetség diplomatái egyértelműen ellenséges kémtevékenységet folytatnak Magyarországon, az legalább egy esetben kiderült az elmúlt időszakban. Ahogy az Indexen tavaly megírtuk, a bőnyi rendőrgyilkossággal gyanúsított Győrkös István vezette Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) nevű neonáci szervezet közösen gyakorlatozott a követség diplomatafedésben lévő katonai hírszerzőivel. Később a parlament nemzetbiztonsági bizottságának egyik tagja a New York Timesnak azt is elmondta, hogy ez a kapcsolat 2010 és 2012 között volt a legaktívabb, az orosz diplomaták – valójában GRU-ügynökök – pedig évi öt alkalommal is leutaztak Győrkösékhez Bőnybe különféle harci gyakorlatokra, amit airsoftozásnak és paintballozásnak álcáztak.

Katrein Ferenc volt kémelhárító a GRU feladatáról az Indexnek korábban a következőket mondta: „A GRU pedig NATO- és katonai vonatkozású információk gyűjtésére szakosodott, illetve ha csak a közelmúlt montenegrói eseményeit, a merénylet- és puccskísérletet nézzük, a piszkos ügyeket is nekik delegálják. Láthatóan elvárás számukra, hogy egyfajta akcióképességet biztosítsanak orosz érdekeknek megfelelően egy adott országban.″

Fotó: Molnár Zsolt / Index

Bár az elmúlt években Kovács Bélától Kiss Szilárdon át Győrkösig egymás után kerültek elő történetek magyar közéleti szereplők orosz titkosszolgálati kapcsolatairól, ettől még a budapesti orosz nagykövetség nem feltétlenül számít a régió orosz kémközpontjának. Katrein az interjújában arról beszélt, a budapesti orosz nagykövetség nagyjából ötven diplomatájának harminc-negyven százaléka lehet hírszerző. Bár a KKM diplomata-adatbázisa szerint jelenleg az oroszok vezetnek a Budapestre akkreditált diplomaták számában (az Egyesült Államok kevéssel van lemaradva), ez a szám azonban eltörpül például Prága mellett.

Az oroszok csehországi missziója óriási, százhúsz fő körüli diplomatagárdával rendelkezik, aminek akár a kétharmada is diplomatafedésben lévő orosz hírszerző lehet (összehasonlításképp: az oroszok londoni nagykövetsége kb. nyolcvan diplomatát számlál). Persze rögtön érdemes hozzátenni, hogy egy misszió létszámával nem egyenesen arányos rögtön a kémtevékenység intenzitása az adott országban. Katrein is beszél róla, hogy egy adott országba akkreditált orosz diplomata, ha valójában hírszerző tevékenységet végez, nem biztos, hogy az államhatárokon belül marad, hiszen a szolgálatok inkább régiókban, mintsem országokban gondolkoznak. Másrészt az illegális, mély fedésben lévő hírszerzők egyáltalán nem jelennek még a követségeknek a környékén sem.

De a régiós országok között más szempontból Varsóban is pikánsabb a helyzet. A szovjet idők örökségeként a lengyel fővárosban a hatalmas területtel rendelkező orosz nagykövetség a lengyel védelmi minisztérium közvetlen szomszédságában terül el, nem messze a lengyel elnöki palotától. Budapesten a Bajza utcai orosz nagykövetség legalább viszonylag távol esik a fontosabb magyar kormányzati épületektől – az már egy más kérdés, hogy az elmúlt években Budapest mégis jóval közelebb került Moszkvához.