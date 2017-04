Megzavarták a civiltörvény vitáját a parlamentben, felfüggesztették az ülést

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Nagyjából két tucatnyi ember megzavarta az igazságügyi bizottság ülését, amikor az úgynevezett civiltörvényt kezdték tárgyalni.

A civil feliratú pólóba öltözött emberek magyar és uniós zászlókat tartottak a magasba, és olyan táblákat mutattak fel, amelyekre azt írták: "Szót kérünk", illetve "Nem a civilek megbélyegzésére".

Rubovszky György KDNP-s elnök felfüggesztette az ülést, amelyen a jelenlévő képviselők is összeszólalkoztak. Egy elcsípett párbeszéd

Budai Gyula, Fidesz: A civilekre nem vonatkozik a törvény?

Szabó Tímea, Párbeszéd: És rátok?

Budai Gyula: Téged ki kérdezett?

Budai Gyula összeszólalkozott még az LMP-s Szél Bernadettel és az együttös Szabó Szabolccsal, de a hangzavarban nem lehetett kivenni, mit vágnak egymás fejéhez.

Az elnök szólt a terembiztosi szolgálatnak, amely kihívta a házőrséget. Rubovszky felfüggesztette az ülést délig (vagyis nagyjából félórára), és a "renitensek" eltávolítását kérte. A házőrség meg is érkezett, és egyenként igazoltatta a táblás tiltakozókat, akik néma csendben álltak.

Rubovszky azt mondta:

egy órával előbb be kell jelenteni bármilyen szemléltetést. Ameddig ezt a cirkuszt csinálják, addig felfüggesztem az ülést!

A hivatalosan A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló fideszes javaslat lényege egy mondatban megfogalmazható: annak a civil szervezetnek, amely egy éven belül 7,2 millió forintot kap külföldről, regisztrálnia kell, felkerül egy állami listára, és minden kiadványára rá kell írnia, hogy külföldről támogatott szervezet.

A kormányzati megszólalók azonban nem is nagyon titkolják, hogy az új szabályozással azt kívánják nyilvánvalóvá tenni, hogy Soros György hogyan akarja befolyásolni a politikát az általa támogatott szervezeteken keresztül.

Több szervezet (például a kormányzati kommunikációban célba vett TASZ, Helsinki Bizottság és Transparency International) és az ellenzék is azért utasítja vissza a javaslatot, mert az szerintük nem az átláthatóságról szól – hiszen most is nyilvános a gazdálkodásuk –, hanem a sima megbélyegzésről.

Múlt héten tartották a plenáris ülésen a javaslat általános vitáját. A Fidesz itt azt hangsúlyozta, hogy az átláthatóságot szolgálja majd az új törvény, a KDNP Soros György befolyásolási kísérletét is indokként említette. A baloldal visszautasította a megbélyegzést, az MSZP szerint ezzel a „putyini diktatúrához közeledik az ország”, az LMP szerint pedig a fideszesek a külföldről finanszírozott politikusok. A Jobbik a CÖF-öt is átláthatóvá tenné.