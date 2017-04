Élőben, de egy ideig hang nélkül ment Áder János trefortos előadása

Cikkünk folyamatosan frissül

Ugyan élőben közvetíti a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Áder János klímavédelemről szóló előadását, de a közvetítésnek egy ideig nem volt hangja. A közvetítés képein annyi látszott, hogy Áder János megkezdte előadását, közben mosolygott, valamit kérdezett a diákoktól, amire többen feltették a kezüket, ivott egy korty vizet, később pedig levette a zakóját.

A közvetítés hangja kb. 40 perc után helyreállt. Áder János ekkor arról beszélt, hogy Magyarországon az egy főre eső szén-dioxid kibocsátás az átlag egyharmada, kérdés persze, hogy lehet így az energiahatékonyságot javítani és gazdasági növekedést produkálni. Áder szerint Magyarországnak ez sikerült. Az államfő arról is beszélt, hogy a világban számos példa van arra, hogy a megújuló energiákkal ki lehet váltani a fosszilis energia nagy részét.

A kivetítő előtt beszélő államfő előadása közben kérdéseket is feltett a diákoknak. Például azt, mennyi vizet fogyasztunk egy zuhanyzásnál és egy egy fürdőkádban fürdésnél? Melyik az az állat, amelyik a legtöbb fehérjét állítja elő a legkevesebb energiával? (Megoldás: szöcske) Mennyi víz kell egy farmernadrág előállításához? (Megoldás: 7500 liter) Egy üveg sör előállításához mennyi vizet használnak fel? (Megoldás: 370 liter)

Amikor egy óra után megszólalt az iskolai csengő, a jó hangulatban lévő Áder János azt kérdezte:

Most nekem csöngettek ki?

Itt nézheti az előadást élőben.

Az előadás után a diákok kérdezhettek. Ha az államfő a megújuló energiák mellett áll, mi a véleménye Paks 2-ről? - hangzott el a kérdés. Áder azt mondta: hiába olcsóbb a szél- és a napenergia, amíg ezt nem lehet biztonságosan és hatékonyan tárolni, szükség van olyan alaperőműre, ami az ország ellátását biztosítja. Magyarország úgy döntött, hogy ezt az alapot nem fosszilis energiából, nem vízerőműből, hanem nukleáris energiából nyeri. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb a biztonság, mondta Áder. Egy másik kérdésre az államfő azt mondta: ha sikerül erről olyan népszavazási kérdést benyújtani, amit a választási bizottság elfogad, akkor népszavazást is lehet tartani erről a kérdésről.

Áder azt is elmondta: vita van közte és a magyar kormány között a szélerőművek építésének korlátozása miatt. Ez ügyben levelet is írt a kormánynak, amire azt a választ kapta, hogy a magyar kormány a napenergia fejlesztése mellett elkötelezett.

Áder olyan kérdést is kapott, hogy fenntarthatósági szempontból milyen a nemzeti konzultációk környezeti lábnyoma a sok papír felhasználása és szállítás által folyó környezetszennyezés miatt. Áder erre azt válaszolta: környezeti szempontból megfontolandó, hogy jobban kiterjesszék az e-kormányzást. A következő kérdés az volt:

Nem lett volna-e jobb az "Állítsuk meg Brüsszelt" kampány helyett ugyanezt a pénzt arra költeni, hogy "Állítsuk meg a globális felmelegedést!".

Áder erre azt válaszolta: államfői megbízatása miatt politikai kérdésben nem kíván állást foglalni. Szerinte értelme volna egy ilyen kampánynak, de nem biztos hogy sok eredménye lenne.

A köztársasági elnök az iskola fenntarthatóságról és környezettudatosságról szóló témahetén tart előadást. Még a CEU-botrány kitörése előtt egy civil szervezeten keresztül kereste meg a gimnáziumot a Köztársasági Elnöki Hivatal, hogy Áder János szívesen beszélne a diákoknak a klímavédelem és a fenntartható fejlődés fontosságáról.

Miután Áder János aláírta az éles tiltakozásokat kiváltó törvénymódosítást, ami jelentősen megnehezíti a CEU helyzetét Budapesten, az államfői látogatás előtt a Trefort tanárainak fele tiltakozott nyilvánosan, majd diákok is tiltakozó petíciót tettek közzé, hétfő este pedig trefortos öregdiákok közölték, hogy ők is online petícióban csatlakoznak a tanárokhoz.

Áder János előadása után a diákok kérdezhetik is a köztársasági elnököt, ahol közéleti kérdések is szóba kerülnek. Csapodi Zoltán, a gimnázium igazgatója az atv.hu-nak azt mondta: büszke 40 tanártársa tiltakozó nyilatkozatára, és kedden ő maga is elmondja majd az államfőnek, miért aggályos a lex CEU.

Az államfői látogatás előtt valakik Áder Jánost gyalázó feliratot festettek az iskola előtti járdára, de ezt lemosták. A 24.hu azt írja: az előadás nem sajtónyilvános, az iskolába csak az MTI és az állami média kísérhette be a köztársasági elnököt.

Csapodi Zoltán, a Trefort igazgatója az Indexnek hétfőn azt mondta: azért közvetítik élőben a saját honlapjukon az államfő előadását, mert ők a teljes nyilvánosság és az értelmes eszmecsere pártján állnak.