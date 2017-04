Egy bebörtönzött magyar miatt hívta fel Szijjártó Lavrovot

Eredetileg egy Oroszországban bebörtönzött magyar állampolgár hazaérkezése volt az apropója annak, hogy Szijjártó Péter húsvétkor felhívta az orosz külügyminisztert, Szergej Lavrovot – mondták magyar külügyminisztériumi források az Indexnek. Ez az a telefonbeszélgetés, amiről a magyar sajtó az orosz külügyminisztérium beszámolójából értesült, és ami sokak fantáziáját beindította.

Úgy tudjuk, a kb. félórás beszélgetés során ezután a közel-keleti helyzet és az is szóba került, hogy Lavrov és Donald Trump külügyminisztere nem igazán találták a közös hangot.

Kivilágítatlan, házilag átalakított rotációs kapa

2016. szeptember 27-én az ukrán határhoz közel eső Orjoli területen az M2-es úton az esti órákban egy magyar kamionsofőr, Varga Károly halálra gázolt egy orosz férfit. Az orosz egy házilag átalakított rotációs kapát vezetett ittasan, kivilágítatlanul, és bár az első pillanattól egyértelműnek kellett volna lennie, hogy a magyar sofőr vétlen, a vádat ellene pedig később vissza is vonták, mégis fél évet töltött oroszországi börtönben. Az esetről részleteiben több bulvárlap is beszámolt, a nyírmeggyesi Varga Károly ügyét pedig a magyar politikusok közül a szabolcsi jobbikos parlamenti képviselő, Apáti István karolta fel (a kamionsofőr videós interjút is adott később a Jobbik házi tévéjének).

Varga a Borsnak nyilatkozva a következőket mesélte fogva tartása körülményeiről: „Egy háromszáz éve épített helyen voltam rabosítva. Ez az egyik legkeményebb börtön Oroszországban. Belülről rohadt az egész. Tele volt bűnözőkkel, gyilkosokkal és kábítószeresekkel, akik arra vártak, hogy elítéljék őket. Néhány négyzetméteres volt a cella, amelyben általában négyen laktunk. Csontig hatolt a hideg, néhány óránál többet sosem tudtam aludni. Az étel ehetetlen volt, a halat például belestül, mindenestül adták. Sokszor be kellett érnünk cukrozott kenyérrel. Körülbelül húsz kilót fogytam."

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) diplomatái is lobbiztak az ügyben és próbálták elérni, hogy Varga már karácsonyra hazaérkezhessen. Szijjártó külügyi forrásaink szerint egy ponton már Szergej Lavrov közbenjárását is kérte, mégsem sikerült felgyorsítani a hazahozatalát. Varga ellen az oroszországi eljárást végül csak március végén szüntették meg és ekkor szabadult, majd csak április 10-én indult el haza, az elutazásánál a magyar moszkvai nagykövet is ott volt. Az orosz jogállam állapotáról sokat elmond, hogy a híradások szerint még Vargának kellett kifizetnie hárommillió forintnyi sérelemdíjat ahhoz, hogy szabadulhasson.

Szijjártó a kamionsofőr hazautazása után pár nappal hívta fel Szergej Lavrovot, egy külügyes informátorunk szerint azért, hogy megköszönje a segítségét.

A Tillerson-találkozóra is panaszkodott Lavrov

A két külügyminiszter ezután természetesen politikáról is beszélt nagyjából fél órán át, KKM-es forrásunk szerint Szíria, Irak és Afganisztán volt az egyik fő téma, de erről részleteket nem árulhatott el. Az orosz külügy április 14-i közleménye, amit az MTI szemlézett, azt írta, hogy Szijjártó és Lavrov „megvitatta az országaik közötti együttműködés jelenlegi helyzetét, valamint fejlesztésének kilátásait azon megállapodások fényében, amelyek Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2017. február 2-i budapesti találkozóján jöttek létre. Emellett egyeztetést folytattak időszerű nemzetközi kérdésekről."

Informátorunk szerint az egyik ilyen kérdés, amire Szergej Lavrov külön kitért, az amerikai külügyminiszterrel, Rex Tillersonnal való találkozója. Lavrov Szijjártónak is elmondta, amit az oroszok hivatalosan is lenyilatkoztak, hogy gyakorlatilag semmilyen kérdésben nem kerültek közel az álláspontok és nem történt semmiféle áttörés az orosz-amerikai viszonyban.

KKM-es forrásunk kérdésünkre tagadta, hogy az Ukrajna miatti EU-s szankciók ügye is téma lett volna a beszélgetés során.

Szijjártó Péter legutóbb január végén utazott Moszkvába, hogy Lavrovval találkozzon, az akkori tárgyalás gyakorlatilag Vlagyimir Putyin február eleji látogatásának előkészítéséről szólt. Ezt megelőzően tavaly ősszel a New York-i ENSZ közgyűlésen egyeztetett személyesen a két külügyminiszter. Az oroszokkal, többek közt a budapesti orosz nagykövettel való rendszeres kapcsolattartás a KKM-en belül Csutora Zsolt keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár feladata.