Megölték Fagyit, a jégbe fagyott rókát

Szomorú hírről számolt be a 24.hu. Január közepén egy rókáért izgult az ország, amelyiknek a farka és egyik hátsó lába a Népszigeti Hajójavító egyik stégéhez fagyott. Az Állatmentő Liga munkatársai kitörték a jégből, orvosi ellátásban részesítették és Fagyinak nevezték el. Úgy volt, hogy farka kétharmada mellett elfagyott hátsó lábát is amputálni kell,de jobban lett, végül csak a farkát kellett levágni.

Fotó: Állatmentő Liga Fagyi a Népszigeti Hajójavító stégéhez fagyott

Fagyiról január végén az volt az utolsó hír, hogy egészséges, a Rex Kutyaotthon Alapítvány vette gondozásába, és terveik szerint tavasszal engedték volna vissza a természetbe.

A 24.hu megkereste az alapítványt, sikerült-e a szabadon engedés. Megtudták, hogy körülbelül március közepén a rókát elengedték a külső Váci út környékén a házgyárak után ott, ahol találták.

Fotó: Állatmentő Liga Fagyit gyógyulása után a Rex Kutyaotthon Alapítvány vette gondozásába

Beköltözött egy gyártelepre, ahol az egyik őrkutya megtámadta, és súlyosan megsebesítette. Megint az Állatmentő Liga munkatársai siettek a segítségére, de már semmit nem tehettek, Fagyi egy autó alatt haldoklott.

Az Állatvédő Ligát a rexesek riasztották egy megtépett rókához, aki – csonkolt farka miatt – feltehetően Fagyi lehetett. Elképzelhető, hogy egy kerítésen próbált átmászni, vagy a kutya meglepte, de ott a telepen egy autó alatt kuporogva, komoly sérülésekkel találtak rá.

Fotó: Állatmentő Liga Nem tudtak segíteni a sérült állaton

Azonnal orvoshoz vitték, de a műtőasztalon elpusztult. Főleg a nyakán voltak komoly sebek, feltehetően a vérveszteségtől és a stressz következményében múlt ki – vadállatoknál utóbbi önmagában is halálos lehet. Ekkor már az is teljesen biztos volt, hogy Fagyiról van szó, a későbbi boncolás pedig azt is kiderítette, nem volt beteg, minden bizonnyal rosszul számolt, és ez az életébe került.