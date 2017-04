Földönkívülinek adta ki magát a szegedi vállalkozó, 420 milliót csalt ki

Nyolc és fél év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön egy férfit, aki magát földönkívülinek kiadva csalt ki 420 millió forintot több sértettől, az ország több pontján - írja az MTI. Csalás és más bűncselekményekben mondták ki bűnösnek az 54 éves vádlottat, O. L.-t.

Széles érdeklődési kör

A 2012-es letartóztatása előtt egyéni vállalkozóként dolgozó vádlott 2000 őszén költözött Szegedre. Régiséggel kereskedett, éttermek, játékgépek üzemeltetésével is foglalkozott, majd érdekelni kezdte a bányászat is. Bár 2004 nyarától nem rendelkezett bányászati joggal, befektetőket keresett meg a fiktív tevékenység finanszírozására. Másoknak valótlanul azt állította, hogy a Mátrában rendelkezik nagy erdőrészekkel, ott állítása alátámasztására be is mutatott területeket, de kért pénzt falusi turizmus beindítására, halastó kialakítására is.

Túlvilági erők helytartója

Tárgyalásai során felfigyelt olyanokra, akik fogékonyságot mutattak spirituális tevékenységek, ezotériás kezelések és gyógymódok iránt. Nekik olyan hamis világképet vázolt fel, miszerint ő túlvilági, Földön kívüli erőkkel van kapcsolatban, és túlvilági erők helytartója.

A sértettekről kért pénzt egy földön kívülről érkező, 9 méter magas idegen számára készülő ingatlanberuházásra, hivatalos személyek állítólagos lefizetésére is.

Ébredés

A befolyása alá kerülteknek azt állította, hogy életük meghosszabbításához, illetve életben maradásukhoz, céljaik eléréséhez próbákat kell teljesíteniük. Ezt úgynevezett „ébredésnek” fogalmazta meg, és ezek egy részében a sértetteknek pénzt kellett átadniuk a vádlottnak.

Azoknak, akik saját forrásból már nem tudták előteremteni a kért összeget - az igazi okot titokban tartva - rokonaiktól, ismerőseiktől kellett kölcsönöket kérniük. A pénz a vádlotthoz került, a sértettek nagy része pedig teljesen elszegényedett.

A vádlott nem egyszer fenyegetésig és tettlegességig eljutva, 2004 és 2011 között összesen mintegy 420 millió forintot csalt ki az ország különböző pontjain lakó sértettektől.

Mivel az ügyben másodfokon eljáró táblabíróság egy vádpontban - ellentéten a Szegedi Törvényszékkel - felmentette a vádlottat, az ítélet nem jogerős. Az ügyész három nap gondolkodási időt kért az esetleges fellebbezés bejelentésére.