Lázár: Vérlázító, amit a fejlesztési minisztérium ír

Lázár János szerint azért nem készítette elő megfelelően a tramtrainberuházást a fejlesztési minisztérium, mert úgy volt vele: Lázár miatt így is, úgy is megcsinálják, mondta a Délmagyarnak adott interjújában a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az már biztosnak tűnik: ha lesz is tramtrain, legalább másfél évet csúszik az átadása.

Komoly vita alakult ki a Szeged és Hódmezővásárhely közé tervezett dízel és elektromos üzemű villamosvonal ügyében Lázár János kancelláriaminiszter és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között. Lázár szerint a beruházás költségei az NFM és a MÁV súlyos előkészítési hibái miatt duplázódtak meg. A vonatokat szállító Stadler szerint ugyanakkor csak 16 százalékkal drágul a tramtrain, a fejlesztési minisztérium szerint pedig a közbeszerzés szabályos volt.

A Délmagyarnak Lázár azt mondta: a tramtrain Szeged ötlete volt, tőle vette át Vásárhely. Nyolcévnyi munka végén állt össze a megvalósíthatósági tanulmány Vásárhelyen, amely a teljes költséget 23,5 milliárd forintban határozta meg. Ez az az összeg, amelynél a beruházás biztosan megtérül. Ebből mára 48,5 milliárd forint lett, a járművek 10 milliárdról 16 milliárdra drágultak.

Lázár szerint az NFM közleményének az a legvérlázítóbb része, hogy ha nem fizeti ki az unió, majd kifizetheti az állam: „A projekt ugyan nem áll meg a saját lábán, de Lázár miatt megcsináljuk. Majd eladjuk Lázár nevével a költségvetésnek." A kancelláriaminiszter ezt nem tudja elfogadni.

Lázár azt mondta: ilyen áron nem kell a tramtrain, mert nem presztízsberuházást szeretnének, hanem reálisat.

Át kell gondolni, újra kell tervezni. Ez egy-másfél éves késést jelenthet.

Lázár az interjú végén kijelentette: