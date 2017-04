Borús, esős, hűvös időt jósolnak a hosszú hétvégére

Borúsabb, esősebb lesz az idő a hosszú hétvégén, de a majálison ismét több lehet a napsütés. Mérséklődik a meleg is, többfelé komolyabb lehűlés is várható, a legmelegebb órákban is 10 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet, míg máshol 20 fok körüli maximumok is lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, máshol több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Többfelé alakul ki csapadék; északnyugaton, nyugaton eső, másutt zápor, helyenként zivatar valószínű. Emellett több helyen megerősödik a szél is, zivatar, illetve intenzív zápor környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban északnyugaton 6-10, másutt 11-14 fok lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között, 7-25 fok között várható. Az Észak-Dunántúlon lesz a leghidegebb, a Tiszántúlon a legmelegebb.

Szombaton napközben már főként csak a Dunától keletre várható több helyen - elsősorban a Tiszántúlon - eső, zápor, a Dunántúlon csak néhol lehet futó zápor. Emellett megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-13, a legmagasabb hőmérséklet 11-16 fok között alakul.

Április utolsó napján, vasárnap nyugaton lehet több napsütés. Főként a Tiszántúlon várható több helyen eső, zápor. Ekkor is megélénkülhet keleten meg is erősödhet a szél. A minimumhőmérséklet 2-8, a maximumhőmérséklet 13-18 fok között valószínű.

Hétfőn, május elsején több órára kisüthet a nap. Északkeleten helyenként lehet futó zápor, másutt nem valószínű csapadék. A leghidegebb órákban 2-8 fok lehet. Napközben 15-21 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.