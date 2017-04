Nem minden stimmel Magomed múltjában

Évekkel ezelőtt egyszer már át kellett esnie nemzetbiztonsági szűrésen Magomed Dasajevnek, annak a csecsen származású férfinak, aki azzal szerzett országos ismertséget, hogy bocsánatkérő videót forgatott a szovjet emlékművet festékkel megdobó Komáromy Gergely aktivistával. Mint azt később kiderítettük, Dasajev eredeti szándéka az volt, hogy akár fizikailag is megleckéztesse Komáromyt, de végül a kiszemelt áldozat reakciója miatt erre nem került sor.

A Magomed-ügy a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szerdai, kihelyezett röszkei ülésén is téma volt. Úgy tudjuk, az ülésen kiderült: Dasajevnek nincs állampolgársága, azaz hontalan. Az pedig nem tisztázódott, hogy mégis milyen jogcímen van jelenleg Magyarországon. A bizottságon szóba került az is, hogy Dasajev csecsen származású.

Amikor a videó megjelenése után Dasajev interjút adott az Indexnek, egy szóval nem említette, hogy hontalan. Azt állította, hogy 2001-ben hagyta el Csecsenföldöt és gazdag nagybátyja anyagi támogatásával, valamint egy Svájcban élő barátja meghívására az alpesi országba ment tanulni, méghozzá Budapest érintésével. Svájci tanulmányai után állítása szerint Svédországba ment egy évre, majd szintén az elmondása szerint rövid ideig Norvégiában dolgozott, végül Magyarországon kötött ki.

A nemzetbiztonsági bizottság egyik tagja az Indexnek azt mondta: a rendelkezésre álló adatok szerint ez az élettörténet több ponton sántíthat, mindenesetre az biztos, hogy Dasajev már 2008 előtt Magyarországon lehetett.

A magyar állam már elismerte, hogy hontalan

Önmagában egyébként az, hogy egy Magyarországon tartózkodó külföldi hontalan, még nem jelenti azt, hogy jogtalanul van itt. Sőt. Ha hivatalosan hontalan, akkor az egyben azt is jelenti, hogy a magyar állam ismerte el annak. Ennek azért van az ügy szempontjából jelentősége, mert egy ilyen eljárás során a bevándorlási hivatal nagyon sok mindent megvizsgál és ilyenkor a kérelmezőnek, azaz Dasajevnek kell bizonyítania, hogy egyik államnak sem polgára.

Egy ilyen eljárásban - feltételezve azt, hogy minden a jogszabályok szerint zajlott - Dasajevnek igazolnia kellett a születési helyét, a korábbi lakóhelyét és azt, hogy a szülei, esetleg családtagjai milyen állampolgárok. Egy ilyen eljárásnak a része az is, hogy a polgári titkosszolgálat (jelenleg az Alkotmányvédelmi Hivatal, korábbi nevén a Nemzetbiztonsági Hivatal) elvégzi a kérelmező nemzetbiztonsági szűrését. Mivel Dasajev korábban orosz állampolgár volt, így az eljárásban a bevándorlási hivatal annak idején az orosz hatóságoktól is kérhetett információkat. Úgy tudjuk egyébként, hogy ez az eljárás évekkel ezelőtt még Debrecenben zajlott, azt pedig a nemzetbiztonsági ülésen is megerősítették, hogy Dasajev évekkel ezelőtt a magyar-ukrán határnál, Záhonyban üzletelt autókkal.

Ami érdekes ebben az ügyben, hogy egyelőre nem tudni, Dasajev milyen körülmények között veszítette el az orosz állampolgárságát, a hatóságok jelenleg ezt is vizsgálják. Az Indexnek egy nemzetbiztonsági forrás azt mondta, két eset lehetséges. Az egyik, hogy Dasajev mondott le az orosz állampolgárságról, a másik lehetőség, hogy Oroszország fosztotta meg attól. Bármelyik verzió az igaz, ez arra utal, hogy Dasajev nem mindig szimpatizált Oroszországgal. Erre egyébként a nemzetbiztonsági bizottság tagjai is utaltak az ülés után, amikor egyikük azt mondta, Dasajev nem volt mindig ennyire oroszbarát. Ha esetleg Oroszország fosztotta meg az állampolgárságától, akkor annak egyik oka lehet, hogy orosz szeparatistának tartották.

Úgy tudjuk, hogy Dasajev még hosszú évekkel ezelőtt kapta meg a hontalan státuszt, azaz sikerrel járt, de később a tartózkodásra vonatkozó jogcímet elvesztette. Erre utalt a nemzetbiztonsági ülésen elhangzott információ, miszerint jelenleg semmilyen érvényes jogcímmel nem rendelkezik ahhoz, hogy Magyarországon tartózkodjon. Az egyébként nem teljesen egyértelmű, hogy a hatóságok miért nem tudják, hogyan veszítette el orosz állampolgárságát, hiszen ezt az információt a hontalan státusz kérelmezésének már meg kellett volna tudniuk.

Eddig nem figyelt fel rá senki

Az mindenesetre különös, hogy az orosz állampolgárságtól megfosztott Dasajev kapcsolatban állhatott Budapesten orosz diplomatákkal. Úgy tudjuk, hogy erre a kapcsolatra, ennek a minőségére és mélységére a hazai titkosszolgálat is keresi a választ. Az ugyanis, hogy ismeretségi körében esetleg ilyen kapcsolatokra hivatkozott, még korántsem jelenti azt, hogy ez a kapcsolat valóban létezett. Emlékezetes: Komáromy Gergelynek is beszélt arról, hogy a budapesti orosz kulturális központban koncertet tudna neki szervezni, emellett tagja volt egy olyan, egyébként nem túl szűk Facebook-csoportnak is, amelynek a budapesti orosz nagykövetség egyik magas rangú diplomatája is a tagja.

Az viszont tudható, hogy Dasajev korábban nem volt a magyar titkosszolgálatok látókörében, úgy tudjuk, a kapcsolatrendszerét is csak a bocsánatkérős videó megjelenése után kezdték el vizsgálni és mindezek feltérképezése még az elején tart. (A vizsgálódást persze nehezítheti, hogy most már egy egész ország tudja, hogy Magomed a hatóságok látókörébe került, noha ennek éppen úgy lenne értelme, ha mindez titokban maradna.)

Információnk szerint a magyar hatóságok a külföldi, svájci, svéd, norvég és szlovák szervektől kérnek tájékoztatást, elsősorban arra kíváncsiak, hogy Dasajev milyen jogcímen tartózkodott náluk és egészen pontosan mit csinált. Utóbbi azért is érdekes lehet, mert Dasajev az Indexnek azt állította, hogy a winterthuri egyetemen emberi jogot tanult a kétezres évek elején.

Ha baj lenne vele, akkor se lehetne kiutasítani

A videó miatt Komáromy Gergely nem tett feljelentést, az aktivista szerint őt Dasajev nem fenyegette. Született ugyan egy feljelentés az ügyben, de ha indul is esetleg büntetőeljárás, az még nem jelenti azt, hogy Dasajev megsértette a magyar törvényeket, azaz bűncselekményt követett volna el. Ennek azért van jelentősége, mert eleve nehéz lenne még akkor is kiutasítani az országból, ha valamilyen bűncselekményt követne el. Egyrészt azért, mert a felesége magyar állampolgár, így csak nagyon indokolt esetben lehetne kitenni az országból. De ha erre sor is kerülne, nem lenne hová kiutasítani, mivel a magyar állam ismerte el, hogy hontalan.

Érdekes adaléka az ügynek, hogy találkozásunkor Dasajev arról beszélt, nem jó dolog, hogy illegális bevándorlók vannak Nyugat-Európában, mert miattuk nő a bűncselekmények száma, ez pedig statisztikákkal is igazolható. Amikor azzal szembesítettük, hogy ilyen szempontból a Magyarországon tartozkódó oroszokra is gyanakvóan kell nézni, hiszen a kilencvenes években elég erős volt az oroszajkú bűnözés magyarországi jelenléte, azzal érvelt, hogy az azért más, mert esetükben beazonosítható, hogy milyen állampolgárokról van szó, és ha bűnt követnek el, akkor ki lehet őket utasítani.