Orbán: Senki sem tudja, hogy mi az a CEU

Orbán Viktor szokásos pénteki interjúját adta a Kossuth Rádióban. Mindenki meglepetésére egyetlenegyszer sem mondta ki Soros György nevét. Csak vicceltem.

A miniszterelnök természetesen továbbra is úgy beszélt Soros Györgyről, mint Magyarország legnagyobb problémájáról. A műsorvezető meg is kérdezte, hogyan lett Sorosból első számú közellenség. Orbán elmondta, hogy már korábban is voltak vele problémák, például, amikor 1994-ben meg akarta szerezni az OTP-t, de azt szerencsére Horn Gyula megakadályozta, majd később is spekulálgatott a spekuláns, amiért meg is büntették, de a legnagyobb probléma az, hogy Soros működtet egy hatalmas hálózatot, aminek célja, hogy Magyarország megváltoztassa a migrációs politikáját.

Ezért vált "közéleti szereplővé, sok rossz dolog megtestesítőjévé" Soros, és ezért "mérgesedett el a vita" és ez az oka, amiért Orbánnak is "egy magánemberről kell beszélnie". Hozzátette, "az ügy felforrósodását a két bangladesi, vagy pakisztáni ember ügye okozta". Orbán szerint egy Soros-szervezet perelt, majd egy Soros-egyetemen végzett bíró ítélt Magyarország ellen. Tehát egy rendszerrel áll szemben Magyarország, és

ha ez így meg tovább, tízezer szám fognak minket megskalpolni (...) elveszik a magyarok pénzét.

A miniszterelnök szerint többek között éppen ezért van szükség a civiltörvényre, hogy fel lehessen térképezni ezeknek a szervezeteknek a hálózatát, hogy tudni lehessen, ki, honnan kap pénzt.

Szóba került a CEU ügye is. Orbán szerint a felsőoktatási (vagy ahogyan a miniszterelnök mondja, fölsőoktatási) törvény módosítása összhangban van az uniós jogszabályokkal, ám ezt több európai politikus vitatja. A miniszterelnök szerint Soros György magyarországi ügyei nem átláthatóak, nem átlátható a CEU jogi konstrukciója. Miközben a magyarországi bejegyzésű Közép Európai Egyetemmel semmi gond, a CEU-ról azonban úgy fogalmazott:

azt akarjuk megtudni, hogy az micsoda.Senki sem tudja, akkora jogi zűrzavar van körülötte.

Orbán azt mondta, nem érti, miért kell a CEU kapcsán kiskapukat használni, miközben

nyitva van a nagykapu, sőt, az aranykapu is.

A miniszterelnök azt is problémásnak látja, ahogyan bánnak Sorossal az Unióban. Szerinte Soros alapvetően egy tehetséges pénzügyi spekuláns, tehetségét pedig arra használta, hogy több nemzeti valutát is megtámadott, több millió ember életét tette tönkre. Az EU eszméje pedig nem a spekuláció, hanem a szociális piacgazdaság.

Meg vagyok döbbenve hogy az EU vezetői egy pénzügyi spekulánst ilyen ajnározásban részesítenek

– fogalmazott Orbán.