Oszlopokat döntött a rendsodró Pomázon

Egy fura mezőgazdasági gépet, egy óriási rendsodrót szállító tréler Pomázon leszakította a felsővezetéket péntek reggel úgy, hogy két villanyoszlop is kidőlt - írta olvasónk, aki szerint egy sérültje is van a balesetnek. A tűzoltók és mentő is volt a helyszínen.

A baleset Pomáz közepén történt, ahol a HÉV-megálló és a körforgalom van.

A jármű állítólag elég nagy sebességgel ment, akkor vette észre a bajt, mikor már a második oszlop is dőlt.

A katasztrófavédelem azt írta, két gyalogos könnyű sérüléseket szenvedett. A műszaki mentést a pomázi önkormányzati tűzoltók végzik.