Botka László: Orbánék pofonos ládája kinyílt

A Nyugdíjasparlament sátor is kiürült az MSZP majálisán, amikor délután kettőkor elkezdődtek a politikusi beszédek. Kunhalmi Ágnes, Molnár Gyula és Botka László nagyjából ugyanarra az üzenetre húzták fel a beszédüket: az Orbán-kormányt el kell zavarni, és új baloldali politika alapján kell Magyarországot megújítani.





Kunhalmi Ágnes azzal a hasonlattal adta meg az alaphangot, hogy szerinte "Orbán Viktor egy lufi, nincs benne semmi, csak áporodott levegő. Ezt a lufit csak ti tudjátok kipukkasztani."



Majd Molnár Gyula pártelnök Molnár üzent Orbánnak egy dakota közmondással üzent: "ha döglött a ló, szállj le róla".

Fotó: Barakonyi Szabolcs Molnár Gyula

Ezután következett Botka László miniszterelnök-jelölt, aki szerint "a Fidesz elárulta és romba döntötte az országot, a nemzeti vagyont zsebre tette, ebből elég". Szerinte 2010 óta nem lettek biztosabbak a munkahelyek, nem lehet megélni a fizetésekből, "mérhetetlen nyomor uralkodik az országban".







"Mi építünk, ők rombolnak" - mondta Botka, aki szerint "itt az idő, hogy elsöpörjük az álomgyilkosokat, hogy elsöpörjük a kormányt+", "Orbán országlásának legyen végre vége,"



Szeged polgármestere szerint a jelenlegi kormány nem a nép kormánya, nem becsüli meg a melósokat, "magas ívben tesz" a bérből és fizetésből élőkre. Baloldali fordulatra, baloldali kormányzásra van szükség - mondta.



Botka László szerint a Fidesz régóta feszegeti a pofonos ládát, ami most a tüntetésekkel "végre kinyílt". Ez szerinte az jelzi, hogy az embereknek elege van a "kapzsi fideszesekből". A baloldalnak Botka szerint új alapokon kell elkezdenie az ország újjáépítését.

Botka új bejelentése, hogy szerinte be kell vezetni a megélhetési minimumot, amelyre a magyar állam vállal garanciát mindenkinek, aki ledolgozta a magáét és akinek legális bejelentett munkája van. "Ezen szint alá nem lehet menni sem nyugdíjakban, sem fizetésekben".





Botka közölte, hogy meg kell erősíteni a szakszervezeteket, vissza kell állítani az országos érdekegyeztetést, újra kell írni a munka törvénykönyvét. Azt mondta, senki ne keressen többet a közszférában a köztársasági elnöknél. Azt is hozzátette: a magánszférában sem árt a mértéktartás, ezért ha 2018-ban megválasztják, előírja a közepes és a nagyvállalatoknak, egyeztessenek dolgozóikkal az elfogadható bérkülönbségekről.

Botka László elmondta azt is, hogy a közmunkások bérét a minimálbér szintjére emelnék, de a minimálbért is meg kell emelni, ahogy a közalkalmazottak bérét is.