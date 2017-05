Levált a legénybúcsúról, és eltűnt egy angol férfi Budapesten

Egy 22 fős csoporttal érkezett Budapestre, a 24 éves Sam Clancy múlt hét pénteken. A legénybúcsúra érkező csoportról egy pillanatra levált a Morrisons 2-nél, és azóta teljesen nyoma veszett. A férfinél nem volt útlevél, csak a pénztárcája és a telefonja, ami ki van kapcsolva.

A férfit barátai azonnal keresni kezdték, majd vasárnap a családját is értesítették az eltűnésről. A társaság a rendőrségnél és a kórházakban is érdeklődtek, de nem jártak sikerrel. A társaság egy része hazarepült, egy részük viszont itt maradt, hogy segítsék a keresést, és hozzájuk csatlakozik majd a férfi apja és menyasszonya is.





A férfi családja a Manchester EveningNewsnak nyilatkozott, és szerintük a rendőrség nem működik együtt velük megfelelően, és nem haladnak azzal, hogy előkerítsék a biztonsági kamera felvételeit, amin a férfi este 10 óra után nem sokkal beszáll egy taxiba a Szent István körúton.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, amint megkapjuk válaszukat, cikkünket frissíteni fogjuk.