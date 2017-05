Központi rendezvénye nincs a Fidesznek május elsején, így közleménnyel reagált az ellenzéki pártok nyilatkozataira:

„Az ellenzéknek mindig fontosabbak a saját hatalmi érdekei, mint a munkából élő családok

Az ellenzék, ha a dolgozókról van szó, akkor csak majálisi szónoklatokra képes, de amikor az adócsökkentésekről és a béremelésekről kell dönteni, akkor nem támogatja azokat. Az ellenzéknek mindig fontosabbak a saját hatalmi érdekei, mint a munkából élő családok. Ha rajtuk múlik, akkor mára egyetlen a munkát érintő adócsökkentés sem valósulhatott volna meg. A Fidesz kormányzása óta a segélyt felváltotta a munka, 700 ezerrel többen dolgoznak, 12%-ról 4,5%-ra csökkent a munkanélküliség, csökkennek az adók, Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adóját vezettük be, nő a gazdaság és nőnek a bérek is. A 2018-as költségvetés a munkából élők költségvetése lesz, jövőre tovább csökkennek a munkát terhelő adók, tovább nő a minimálbér, a szakmunkás minimálbér, folytatódnak a béremelési programok és tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye is.

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség”