Habár a Párbeszéd a legújabb kutatások szerint eltűnt a térképről, a legfrissebb adatgyűjtésnél több cég is nulla százalékon mérte, mégis berobbantották a kampányt, rögtön azzal, hogy miniszterelnök-jelöltet választottak: Karácsony Gergelyt. Persze a realitások talaján maradva, azért, hogy legyen egy központi kampányarc, aki esetleg feljebb tudja tornázni a párt népszerűségét.

A Párbeszéd a városligeti majálisra olyan beszélgetést szervezett, ahová egy másik volt esélytelen jelöltet hívott meg: Majtényi Lászlót, aki köztársasági elnöknek indult Áderral szemben. És el is mondták, hogy az esélytelenség ellenére nagyon is van értelme ezeket a jelöléseket elvállalni. Mert érdemes minden területen megbecsülni azokat, akik saját személyes érdekeiket félretéve egy jobb Magyarországon dolgoznak. Karácsony szerint például Majtényi vállalása az elmúlt időszak legnagyobb politikai vállalása volt, tudta, hogy mivel jár ez, de a parlamentben hallgatni Majtényi László beszédét felemelő és hitet adó volt.

Majtényi László elmondta, hogy egész élete a tisztesség jegyében telt, ehhez képest neki is, és leginkább feleségének nem könnyű olvasni az Origón, Magyar Időkön meg a többi kormánypropaganda oldalon olvasni azokat a címeket, hogy 'Majtényi László hazudik'.

Nem tesz jót, ha az emberbe ótvar gazemberek törlik a sáros cipőjüket

– mondta Majtényi, de hozzátette, hazudna, ha azt mondaná, nem élvezte is egy kicsit. Majtényi szerint az alkotmányos Magyarországot kell elérni, ahol az intézmények és nem az emberek uralkodnak.

Arról is beszélt, hogy korrupció nélkül nehéz elképzelni egy országot, de miért ne lehetne nálunk is norvég, vagy svéd korrupció, és nem olyan, ami a kormány szívéből indul ki. „Egy nép akkor válik igazán szabaddá, amkior a saját korrupt és züllött uralkodóját zavarja el (...) optimista vagyok, ez az ország az utóbbi időben megváltozott, már soha nem lesz olyan, mint volt.” Szerinte a kommunizmus ott bukott el, amikor azt a szót, hogy elvtárs már nem lehetett gúny nélkül kimondani, és most ott tartunk már, hogy azt, hogy nemzeti együttműködés rendszere, nem lehet gúny nélkül kimondani.