Több százan vannak már a Szabadság téren, innen indul a Momentum felvonulása a Hősök teréhez. Az látszik, hogy a Momentum nagy erőkkel vonult ki, sok momentumos és EU-s zászlót látni. Megváltozott a Momentum logója is: a régihez képest most halványabb színű. Vannak momentumos standok is, amiken osztogatják az EU-s matricákat, és azokat, amikkel át lehet ragasztani a kormány Állítsuk meg Brüsszelt plakátjait állítsuk meg Moszkvát-ra.