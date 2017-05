Mégis rákapcsolt a rendőrség Magomed-ügyben

Kedden dél körül tanúként meghallgatták a nyomozók Komáromy Gergely zenészt, a bocsánatkéréses Magomed-videó főszereplőjét, közölte lapunkkal az érintett. Komáromy az Indexnek azt nyilatkozta, a nyomozók elmondása szerint kiemelt ügyként kell kezelniük a dolgot, éppen ezért nem az eredetileg illetékes V. kerületi kapitányság nyomoz, hanem a BRFK felderítő főosztálya.

Komáromy azt is mondta, részletes tanúvallomást tett, és úgy tudja, hogy ő az első, akit meghallgattak. Magomed és az operatőr, esetleg további szemtanúk csak ez után jönnek. A rendőrök elmondása szerint kényszerítés miatt nyomoznak Tényi István feljelentése nyomán.

A Fidesz illetve a rendőrség eleinte nem nagyon akart tudomást venni az ügyről, aztán Orbán Brüsszelben jelentette be, hogy utasította Pintér Sándort, hogy lépjenek az ügyben, "bár nem vertük nagy dobra". Aztán el is indult a nyomozás.

Ne aggódjon senki, nem toloncolják ki

Komáromy az elmúlt napokban egyébként megkereste Magomedet azzal, hogy csinálják meg az eredeti videó fordítottját, amelyben a csecsen férfi kér bocsánatot azért, mert megrémített embereket.

"Úgy éreztem, hogy a videó után konstruktív lett a viszony köztünk, békés kommunikáció zajlott. Mivel engem sokan megkerestek, hogy nagyon megijedtek, és engem is féltenek, vajon nem vertek-e meg, ráadásul a nyomozás is elindult, megírtam Magomednek, hogy csináljunk egy vicces lezárást a sztorihoz: ő kérjen bocsánatot azoktól, akikben félelmet keltett. Ráadásul ez neki is jó lenne a rendőrségi eljárás miatt" - mondta Komáromy.

Magomed azonban mereven elzárkózott az egésztől. Komáromy azt is mondta, hogy Magomed "megnyugtatta" őt,