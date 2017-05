Ha ez így van, alig van család Magyarországon

Múlt századi családfogalmak és elavult nevelési eszközök szerepelnek a szakgimnáziumok pedagógia szakirányt választó tanulóinak szánt közép- és emeltszintű mintaérettségi javítókulcsában, írja a 444.hu a B1 nevű blog posztja alapján.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján megtalálható feladatsorok és a hozzájuk adott javítókulcsok alapján

Ezek szerint nem számít családnak egy gyermektelen házaspár, egy gyermekeit egyedül nevelő anya/apa, és végképp nem család, amit két azonos nemű ember alkot.

A középszintű írásbeli mintafeladatai tovább bővítik ezt a képet, hiszen abban azt lehet olvasni, hogy

a család élén családfő áll: ez hierarchikus viszonyt fejez ki a családtagok között, amely értelmében a családfő irányító szerepet tölt be a családban, az ő szava döntő a legfontosabb kérdésekben. A családfő szerepét hagyományosan a férfi, férj, családapa töltötte be. A válások számának emelkedésével a gyermeküket egyedül nevelő szülők aránya asszonyok/anyák is „előléphetnek” családfőként.