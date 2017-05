A lengyelek kitiltották őket, nálunk vígan koszorúztak Putyin motorosai

A 168 órára hivatkozva írta meg a 444, hogy ma a Fiumei úti Sírkertben illetve a Szabadság téri szovjet emlékműnél vígan koszorúzhatott az Éjjeli Farkasok nevű motoros banda. Az ünnepségek során annyi önkényuralmi jelkép volt látható, hogy komolyan aggódhatunk Lázár János egészségéért, ha megnézi az ott készült felvételeket.

Az Éjjeli Farkasokról leginkább azt érdemes tudni, hogy a Hells Angels mintájára szerveződő orosz motoros klub, akik annyira jóban vannak az orosz kormánnyal, hogy Putyin egy alkalommal még fel is vezette a vonulásukat. Ukrajnában pedig a megbukott, és luxusvillájából elkergetett miniszterelnök, Viktor Janukovics oldalán is felvonultak.



Mint megírtuk, hétfőn Lengyelországba nem engedték be a klub orosz tagjait, akkor a klub egyik tagja azt nyilatkozta, hogy a belépést azzal az indokkal tagadták meg a hatóságok, hogy gyaníthatóan szélsőséges csoportokhoz van közük.



A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel rokonszenvező motoros klub orosz tagjai két évvel ezelőtt a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából Moszkvától Berlinig akartak végigvonulni, de a lengyel és a litván hatóságok is visszafordították őket a határról, ami Moszkvában felháborodást váltott ki. Az orosz külügyminisztérium kegyeletsértőnek nevezte lengyel és a litván hatóságok eljárását.