A Tárki szerint nem is vesztett szavazókat a Fidesz

Erre varrjon gombot a Valóság! A Tárki felmérése szerint ha volt is hatása az elmúlt hetek utcai demonstrációinak, a pártpreferenciákat nem befolyásolták, hiszen az elmúlt negyedévben

lényegében változatlan a pártok népszerűsége, a kormánypártok vezető pozíciója szilárd.

Tehát a Tárki szerint nem igaz, hogy ötszázezer szavazót veszített a Fidesz, mint ahogy az a Medián állítja - de erről majd később.

A Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. április 13. és 26. között felvett közvélemény-kutatásának eredményei szerint januári, sőt, tavaly októberi mérésükhöz képest is alig történt statisztikailag mérhető elmozdulás a pártok támogatottságában.

A teljes népesség körében a Fidesz-KDNP az elmúlt fél évben 32-33 százalékon állt, azaz 2016 októberében, idén januárban és áprilisban is minden harmadik magyar választó számára a kormánypártok a legszimpatikusabbak. A pártválasztók körében a januári 52 százalékot követően áprilisban 51 százalékot ért el a Fidesz-KNDP, így továbbra is szilárdan vezet kihívói előtt - írták.

A Jobbik népszerűsége a teljes népességen belül januárban 13 százalék, áprilisban pedig 11 százalék volt, míg a pártválasztók körében 20 százalékról 17 százalékra csökkent. Az MSZP a teljes népesség körében januárban 9 százalékon, áprilisban 10 százalékon állt, a pártválasztók körében pedig mindkét hónapban 15 százalékot ért el.

Az 1002 felnőtt személyes megkérdezésén alapuló, reprezentatív felmérés eredményei szerint a többi ellenzéki párt támogatottsága is változatlan statisztikai értelemben. A teljes népesség körében a Demokratikus Koalíció januárban négy, áprilisban öt százalékon, az LMP mindkét hónapban három, az Együtt pedig egy százalékon állt, a PM tábora pedig továbbra sem éri el az egy százalékot. A pártválasztók körében a DK januárban hat, áprilisban nyolc százalékot ért el, az LMP mindkét hónapban négy százalékot, az Együtt januárban két százalékot, áprilisban egy százalékot, a PM pedig a januári szűk egy százalék után áprilisra már nem éri el az egyszázalékos népszerűséget.

Új pártként a Tárki most először mérte a Momentumot, amely a teljes népességen belül egy százalékkal, a pártválasztók körében pedig két százalékkal debütált.

A közlemény szerint az elmúlt negyedévben még a pártot nem választók aránya sem változott: januárban és áprilisban is egyaránt a választók bő harmada, 35-36 százaléka nem tudott választani a jelenlegi pártkínálatból, vagy nem nevezte meg választott pártját.

A Nézőpont szerint sincs miért aggódnia a Fidesznek

A Nézőpont Intézet is kiadott egy közleményt, eszerint a 2014-es parlamenti választással közel azonos eredmény születne egy most vasárnapi voksoláson. A Fidesz-KDNP áprilisban is magabiztosan vezette a pártversenyt, ezúttal a teljes felnőtt népesség 31 százaléka támogatta a kormánypártokat, ami a márciusi 32 százalék után mindössze hibahatáron belüli elmozdulást jelent. Más pártok táborát nézve sem történtek érdemi változások, a Jobbik tábora ismét 11 százalékos, míg az MSZP-szimpatizánsok a teljes felnőtt népesség 7 százalékát teszik ki. A kisebb pártok közül a DK és az LMP továbbra is 3-3, az Együtt, a Párbeszéd, a Fodor Gábor által vezetett Liberális Párt és a Momentum Mozgalom egyaránt 1-1, míg a Kétfarkú Kutya Párt ezúttal 2 százalékos táborral bír.

A Medián ötszázezer elpártolt Fidesz-szavazóról beszélt

A Tárkival szemben a HVG-ben megjelent Medián-felmérés szerint az elmúlt három hónap eseményei jócskán megtépázták a kormánypárt és az államfő népszerűségét. A Medián mérése szerint januárban még 37 százalék, míg április végén már csak 31 százalék volt a Fidesz–KDNP támogatottsága a teljes népességben, tehát közel félmillióval kevesebben szavaznának a kormánypártra.

A Medián szerint a legtöbb exfideszes a Jobbikhoz igazolt, amelyre a választópolgárok 20 százaléka szavazna – ez 6 százalékpontos emelkedés a januári adatokhoz képest. A többi ellenzéki pártot a felnőtt népesség 24 százaléka támogatja, ami 4 százalékpontos növekedés. Közülük az MSZP a legerősebb 9 százalékkal, az új szereplő, a Momentum pedig 2 százalékon áll. A Kétfarkú Kutya Pártnak – a Momához, a Párbeszédhez és az Együtthöz hasonlóan – 1 százalékos a támogatottsága.