Átdolgozzák Semjén kutyaadóról szóló törvényjavaslatát

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes múlt héten nyújtott be egy módosítási javaslatot az állatok védelméről szóló törvényhez, ami a sajtóban megjelent hírek szerint új adót vetett volna ki a kutyatartókra. A tervezet óriási felháborodást váltott ki, a Magyar Állatvédők Országos Szervezete a Parlament elé szervezett tüntetést a jövő hét végére. Pedig 17 település már most is vethet ki kutyaadót, hiszen 2011 óta van erre lehetőségük.

Az újabb kutyaadó miatti felháborodás hírére a Földművelésügyi Minisztérium közleményt adott ki csütörtök este, amiben ezt írják:

"Mivel a javaslat alkalmat ad a szándékos félremagyarázásra, ezért a mai napon kezdeményeztük az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló T/15370 számú törvényjavaslat átdolgozás céljából történő visszavonását. El szeretnénk kerülni, hogy az állatvédelem ügyét az ellenzéki pártok hisztériakampányuk céljaira használják, és ezzel megtévesszék a jószándékú állatbarátokat" - írják.

Az FM közleménye azt írja: a kormány 2010 óta kiemelt kérdésként kezeli az állatvédelem ügyét. "A kóbor állatok számának csökkentése, örökbefogadásának segítése mellett több szemléletformáló és figyelemfelhívó kezdeményezést tettünk. Eddig is rendszeresen egyeztettünk az állatvédelem területén dolgozó civil szervezetekkel".

Csak nehogy ezt Kiszelly Zoltán, fideszes politológus is megtudja: