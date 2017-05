Felfüggesztették a gödi speciális otthon vezetőjét

Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartja a gödi speciális otthonban történteket az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága - olvasható az erről kiadott közleményben.

A kormány elfogadhatatlannak tartja azt, ami a gödi TOPhÁZ Speciális Otthon ellátottjaival történt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendkívüli vizsgálatot indított az otthonban, melynek eredményéről a vizsgálat lezárulta után ad tájékoztatást – közölték.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az intézmény fenntartója azonnal felfüggesztette az intézmény igazgatóját, új vezetőt fognak kinevezni.

Szerdán robbant a hír, hogy súlyosan bántalmazzák a gyerekeket és a felnőtteket a gödi, állami fenntartású Topház Speciális Otthonban a Mental Disability Advocacy Center (MDAC) “Kényszerzubbony és elkülönítés” című jelentése szerint. Ahogy megírtuk, a 220 fogyatékossággal élő embert gondozó otthonban

többszörös fogyatékossággal élő embereket tesznek rácsos ágyakba,

zárt ajtók mögé dugják és fizikailag korlátozzák az embereket,

kényszerzubbonyt adtak egy fiatal fiúra,

nyílt sebeket hagynak kezeletlenül,

a lakókon az alultápláltság jelei mutatkoznak.

A jelentés alapján a gödi otthon lakóinak az alapvető fizikai, pszichológiai és szociális igényeit sem tudják kielégíteni. Több gyerekkel és felnőttel is találkoztak, akiken tisztán látszottak az alultápláltság jelei. Másokat ágyhoz kötve találtak elsorvadt izomzattal, amit a fizikai aktivitás hiánya is okozhat. Találkoztak egy hároméves gyerekkel is, aki korához képest alulfejlett volt, és ennek látszólag nem volt köze a veleszületett betegségéhez.