Orbánnak a csengeri tanuszoda átadásakor is a migránsok jutottak eszébe

Orbán Viktor az ország egyik legkeletibb településére látogatott, hogy átadjon egy tanuszodát. Az esemény bár papíron Csengerről és a Makovecz-stílusban épült sportlétesítményről szólt, bőven jutott hely a kormány és a Fidesz kampányának is.

A város polgármestere arról beszélt, hogy sokan támadják Magyarország becsületét, ezért nagyon köszöni miniszterelnök úrnak, hogy el tudott menni az átadóra. Kovács Sándor fideszes képviselő ezután arra kérte a szatmári embereket, hogy töltsék ki, és küldjék vissza a kormánynak a nemzeti konzultációt, amelyből véletlenül épp volt egy a politikus kezében.

Majd jött a kormányfő, akinek a beszéde elején közölte, hogy kezdésnek "kötelező köröket" fog gyorsan lefutni, és így is tett. Elsorolta, hogy milyen megállapodásokat kötöttek a polgármesterrel (ipari park fejesztés, buszpályaudvar építés, összekötő út építés), és megjegyezte, hogy 17 éve járt legutóbb Csengerben, úgy látja, sokat fejlődött azóta a város. "A szatmári embereknek jó híre van az egész országban" - hízelgett a miniszterelnök.

Majd ráfordult a kampányra, és biztosította a csengerieket, hogy a kormánynak ugyanolyan fontos, hogy itt most megépült egy tanuszoda, mint hogy a vizes vébére is felhúzták a Duna Arénát.

Lehet hogy a harcokat Brüsszelben meg Budapesten vívjuk, de az igazi hátországunk itt van

- mondta a kormányfő, aki arra kérte a helyieket, hogy a jövőben is támogassák őt és a Fideszt.

Arról is beszélt, hogy egész Európában - így Magyarországon is - alacsony a születések száma, "kevés a gyerek", "ha nincs gyerek, nincs jövő". Orbán szerint vannak, akik ezt úgy orvosolják, hogy migránsokat hívnak be, de mindenki megnyugodhat, mert amíg ez a kormánya van az országnak, addig itt nem lesz ilyen, "akármit is találjanak ki Brüsszelben", a magyarok a belső tartalékokból próbálják kezelni a helyzetet.