Valaki biztosan jelentett Észak-Koreának a Lehel Lászlót leleplező magyar újságíróról

Valaki Magyarországról bizonyosan feljelentette az észak-koreai hatóságoknál a Magyar Nemzet munkatársát 2013-ban, nem sokkal azelőtt, hogy Lukács Csaba önkéntesként eddigi utolsó útján ellátogatott a kommunista országba - írja a Magyar Nemzet. A lap egy birtokába került, 2013 áprilisban írt levélre hivatkozik, amelyet Észak-Korea bécsi nagykövetségének hivatalos címéről küldtek el az egyik hazai szeretetszolgálatnak.

"Valaki mondta nekem, hogy Lukács úr megjegyzést tett Észak-Koreára a televízióban és az újságban, miután hazatért" - írja a hivatalnok a levélben, majd így folytatja: "Ön nagyon jól ismeri a koreai embert: mi nem adunk esélyt az együttműködésre annak, aki megsérti a legfőbb vezetőnket és a rendszerünket."

A levélből kiderült az is, hogy az észak-koreai követségre bekérték a Lukács által írt cikkek fordítását, valamint kilátásba helyezték azt is, hogy ha a jelzések igaznak bizonyulnak, az súlyos következménnyel jár a Phenjannal való kapcsolatokra. A kommunista ország diplomatája úgy fejezte be levelét: "reméli és imádkozik" azért, hogy a lefordított cikkekben ne legyen semmilyen, Észak-Koreára nézve negatív tartalom.

Az ügy azért is érdekes, mert Lukács Csaba az az újságíró, aki leleplezte az Ökumenikus Segélyszervezet vezetőjét, Lehel Lászlót. Lukács állambiztonsági anyagokra hivatkozva írta, hogy Lehelt evangélikus lelkészként beszervezte a Kádár-rendszer titkosszolgálata. Lehel egyelőre nem reagált a vádra, de lemondott a segélyszervezet vezetéséről.

A Lehelt leleplező cikke elején Lukács már utalt arra, hogy 2013-ban majdnem Észak-Koreában ragadt, mert valaki feljelentette. Akkor egy helyi kísérője, aki egykoron Magyarországon tanult, megmutatott neki egy levelet. "Nem olvashattam el, de megmutatta, ki írta alá" - írta. Lukács cikkében arra tett utalást, hogy Lehel László lehetett a feljelentő.

A Lukács Csabával kapcsolatos feljelentés azért is megdöbbentő, mert akit Észak-Koreában rendszerellenes tevékenység vádjával elfognak, az nem a hagyományos értelemben vett börtönbe vagy munkatárborba kerül, mindennaposak a kínzások, a verések, élelmet pedig szinte alig kapnak az elítéltek - emlékeztet a lap. A táborba kerüléshez pedig sokszor bőven elegendő ok az is, ha valakit ok nélkül feljelentenek.