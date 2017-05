Leszakad az ég az egész országban

Felhőszakadás veszélye miatt négy nyugati megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat - írja az MTI.

Budapesten, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

Az ország déli és középső területein több járásra már a riasztást is kiadták. Ezeken a területeken már a következő órákban intenzív záporok, zivatarok várhatók, rövid idő alatt 25-30 milliméternél is több csapadék hullhat.

Délelőtt elsősorban a Duna vonalának térségében várhatók zivatarok lokálisan nagyobb mennyiségű csapadékkal, kis méretű jéggel, erős széllel. Ezt követően az éjféli órákig több helyen is kialakulhatnak zivatarok, felhőszakadás során pedig akár 40 milliméter körüli eső is hullhat, emellett jégeső, illetve erős vagy viharos szél is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-25 Celsius-fok között alakul. Késő este 11-15 fok közé hűlhet a levegő.

Sok a baleset a hirtelen lezúduló víz miatt

A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék több helyen is gondot okozott - írja a Police.hu Május 5-én reggel az M6-os autópálya Tolna megyei szakaszán négy baleset is történt 6 óra 20 perc és 7 óra között. A 116-os és 147-es kilométer közötti szakaszon mind a négy esetben szalagkorlátnak ütköztek az autók. Személyi sérülés egy esetben történt, akkor két személyt szállították kórházba. A balesettel érintett szakaszokon a forgalom zavartalanul halad.

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a heves esőzés miatt veszélyes vízátfolyások alakulhatnak ki az utakon, így fokozott figyelemmel és óvatossággal kell közlekedni. Ilyen esetekben kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és az intenzív fékezést is.

A hétvégére, főleg szombatra már jobb időt jósolnak, bár ahol nem esik, pénteken is nyárias lesz az idő.