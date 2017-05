Magára maradhat Farkas Flórián

Az elnökben csalódott, az elmúlt években amúgy is megfogyatkozott tagság nagy része hamarosan kilép a Lungo Dromból és heteken belül új romaügyi szervezetet hoznak létre - írta a Hvg.hu. A portál szerint az új formáció bírósági bejegyzése már folyamatban van.

Úgy tudják, hogy az új szervezetben fiatal roma értelmiségiek lesznek a vezetők, a tapasztaltabb Lungo Drom-osok csak a háttérben segítik majd őket, hogy az új szervezet nevét semmiképpen se lehessen összekötni Farkas Flóriánnal és a Lungo Drommal.

A lap szerint a tagok kilépése után a Lungo Drom 20 megyei szervezetének alig fele marad működőképes. Azok is legfeljebb papíron funkcionálnak, mert nemcsak hogy nem képviselik már évek óta a cigányság érdekeit, de még a törvényességi feltételeknek sem felelnek meg.

Farkas Flórián pár éve még az Országos Roma Önkormányzatot is vezette, de azóta a milliárdos visszaélések miatt bedőlt a Híd a munka világa projekt és most úgy tűnik, hogy az utolsó szervezet is megszűnik alóla, ahol még vezető beosztású volt. Kérdés ezek után, hogy a 2018-as választáson a Fidesz ismét felvállalja-e eddigi szövetségesét, a Lungo Dromot.