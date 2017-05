Kínaiakra vár a pesti szovjet kísértetkórház

Вход - olvasható a megkopott cirill betűs felirat a bejáratnál a lassan 25 éve üresen álló egykori észak-pesti kórház hatalmas betonépületének bejáratánál. 1991-ig itt működött a Vörös Hadsereg tisztikórháza. Egy biztonsági őr kísér be minket az épületbe, és odabent a Stalker posztapokaliptikus díszletei között találjuk magunkat. Sötét, hideg, szürke betonfalak mindenfelé. A padlón hatalmas tócsák, amiket csak sasszézva lehet kikerülni. A liftek ajtajai megrozsdásodtak, néhol félig nyitva állnak. A vészjósló látvány az aulába érve csak fokozódik: egy rozsdás vaságy áll a kiszáradt szökőkút közelében.

22 Galéria: Volt orosz katonai korház Fotó: Huszti István / Index

Pedig ez az épület a nyolcvanas évek közepén az egyik legmodernebb kórházépületnek számított Magyarországon. A 260 ágyas sebészeti pavilon Tomay Tamás és Varga Levente építészeti nívódíjas tervei alapján készült. A négyemeletes betonépület két nagy, felülről megvilágított aulára oszlik, belül körfolyosós elrendezéssel. Kívül fedett mentőfeljáró is épült a súlyos sérültek fogadásához. Az épületet 1985-ben adták át, de nem sokáig működött: a szovjet csapatok kivonulásakor a magyar államnak nem volt pénze megvenni a kórházat, így az oroszok minden orvosi műszert leszereltek és elvittek. Mostanra csak a csupasz falak maradtak.

Időkapszula

Illetve nem teljesen. A földszinti közösségi helyiségben még most is látható a Szovjet Kommunista Párt XXVII. kongresszusát éltető vörös betűs felirat, a másik oldalon pedig egy Lenin-idézet, ami miután már sehol nem találtam Lenin-összest, szabad fordításban valami ilyesmit jelent: "Egy jelszavunk kell legyen: ténylegesen elsajátítani a hadtudományokat". Az idők furcsán egymásra tolódtak itt: ezt a helyiséget most raktárnak használják,úgyhogy a Lenin idézet és az SZKP-felirat alatt egy templom vagy kápolna padsorait tárolják.

Az egész helyszín tökéletes díszlete lehetne egy háborús filmnek vagy egy lidércnyomásos sci-finek. Erre nem használják: úgy tudjuk, néha rendőrségi kommandósok szoktak itt gyakorlatokat tartani. Az épület tetejéről ereszkednek le, vagy bent tartanak taktikai kiképzést.

Felmegyünk a kihalt épület második emeletére. A lépcsőház és a korlátok festése néhol még most is olyan jó állapotban van, hogy néhány mai társasház vagy kórház is megirigyelhetné. A sötét és ürességtől kongó folyosón elérünk az egykori étkezdéhez, ahol szintén cirill betűs feliratok jelzik az egykori napirendet. A kórtermeket nem közkatonák tömeges elhelyezésére tervezték: a falakon megmaradt orvoshívók és lámpaaljzatok alapján látszik, hogy négy- vagy hatágyas kórtermek voltak itt, és mindegyikhez erkély is tartozott. Az egyik erkély korlátján most is látható egy katona hátrahagyott üzenete: Murmanszk 90.

Stíluskeveredés

A 20 ezer négyzetméteres hatalmas tömbkórház tetejéről nagyszerű kilátás nyílik. Innen is látható, hogy a 7 hektáros területen több múlt századi, és néhány szintén a nyolcvanas években épült épület áll. Az egykori Pestújhelyi Munkáskórház egy gyönyörű park közepén épült a múlt század elején szecessziós villákkal, majd a harmincas években Bauhaus-épületekkel. A Vörös Hadsereg 1945-ben sajátította ki a területet, ebből lett a főváros második orosz poliklinikája (Гарнизонная поликлиника, Пештуйхель), ahová később még kilenc, nem éppen esztétikus épületet emeltek.

A tetőről állva velünk szemben például az egykori nővérszálló tömbje látható, odébb egy klasszikus szocialista ábécé. Több épületet mára lebontottak, korábbi hírek szerint a területen nemcsak kórház működött, hanem építettek atom-, vegyi és biológiai támadásnak is ellenálló szervizfolyosókat, bunkereket és légópincét is.

Kötszerek, ampullák, beteglapok

Egy századdal visszalépünk, amikor átmegyünk a betonépület mellett álló gyönyörű szecessziós villába. A területen található régi épületek Baumgarten Sándor és Herczeg Zsigmond tervei alapján az 1900-as évek legelején épültek eredetileg idegszanatóriumnak. Azonnal látszik, hogy ez a szűk folyosókból, kisebb és nagyobb termekből álló zegzugos épület a mai követelmények szerint kórháznak aligha alkalmas, viszont az épület még mostani leromlott állapotában is csodálatos. A szovjetek annak idején ezt is birtokba vették, és itt jóval több mindent hagytak hátra, mint a másik épületben.

Az egyik helyiségben a földön kötszerek, törött végtagok rögzítésére szolgáló sínek, infúziók, gyógyszeres dobozok cirill-betűs Chinoin felirattal, és bontatlan ampullák hevernek. Egy másik helyiségben több kórházi kacsát látni a szemét között, szerencsére tiszta állapotban, és a földön elszórt beteglapokat. Az egyikből annyit sikerül kisilabizálni, hogy egy 1947-ben született tisztet vettek fel 1989-ben a traumatológiára. A betegdokumentációban még a röntgenfelvételek is megvannak.

Egészségliget

Az épületeket körüli parkot szép rendben tartja az önkormányzat. A területet évek óta őrzik. Az épületek közül csak néhányat hasznosítanak, főként raktárnak, de itt fog működni a Bethesda gyermekkórház mosodája is. A bejárat mellett egyetlen épületet használnak aktívan, itt van a XV. kerületi önkormányzat szakrendelője.

A terület hasznosítására számos terv született az elmúlt 25 évben. Az önkormányzat Egészségligetet szeretett volna kialakítani itt rendelőintézetekkel, terápiás és rehabilitációs központokkal, időseket gondozó intézménnyel, köz- és felsőoktatási intézményekkel, sportlétesítményekkel. Egy korábbi terv ennek költségét legalább 26-35 milliárd forintra taksálta, ennyi pénze azonban nem volt az önkormányzatnak.

A megvalósítást nehezíti, hogy a területen 9 épület műemlékvédelem alatt áll. A terület hosszú ideig félig állami, félig önkormányzati tulajdonban volt, majd az állam 2014-ben átadta tulajdonjogát az önkormányzatnak. 2014-ben született egy államközi megállapodás a kínai és a magyar kormány között arról, hogy 2018. december 31-ig Budapesten hozzák létre a Közép- és Kelet-európai Hagyományos Kínai Orvoslás Oktató, Gyógyító és Kutató Központját.

Vártak e keleti nyitásra

Hosszabb ideig azonban ebben az ügyben nem történt semmi. 2014-ben ugyanis az önkormányzati választásokon a Demokratikus Koalíció jelöltjét, Hajdu Lászlót választották polgármesterré, miközben a képviselő-testület fideszes többségű maradt.

A DK-s polgármester 2016 májusában maga cselekedett, és szándéknyilatkozatot írt alá a budapesti Asia Center kínai befektetőivel arról, hogy a területen 30 milliárdos beruházást hajtanak végre kínai gyógyközponttal és más létesítményekkel. Ez eléggé keresztbevágta volna az akkor még alig ismert kormányzati elképzeléseket. A fideszes többségű XV. kerületi képviselő-testület 2 MSZP-s, egy jobbikos és egy LMP-s képviselő támogatásával azonnal le is szavazta ezt a kezdeményezést, mivel úgy látták: a kínai magánbefektetők a kerület teljes lakosságát kizárták volna a fejlesztésekből.

Az állam ennek az évnek az elején lendült akcióba, mert vészesen közeledik a kínai-magyar államközi megállapodásban rögzített, 2018 végi határidő. Az állam a tulajdonviszonyok tisztázására négy épület 100 százalékos állami tulajdonba adását kérte az önkormányzattól, amelyet február 28-án meg is szavazott a képviselő-testület.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma már 2016-ban megalapította a Közép- és Kelet-Európai Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató és Kutatóközpont Nonprofit Kft.-t (HKGYK). A HGYK vezetője Szentpétery Olivér lett, aki a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) központosított közbeszerzéseit lebonyolító Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nél volt kereskedelmi igazgató, korábban pedig a Biotech GmbH magyarországi fióktelepét vezette.

A dolog tehát látszólag megindult, bár egy januárban megjelent kormányhatározat egyelőre az Emminek és a HKGYK Nonprofit Kft.-nek azt a feladatot adta, hogy rendezzék meg a Kína és a kelet-európai országok közötti 3. Egészségügyi Miniszteri Találkozót, a cég pedig rendezzen ehhez egészségipari kiállítást. Erre idén 430 millió forintot különítettek el.

A szerkezetéig vissza kell bontani

Elvileg február végére elkészült egy előterjesztés is a kínai gyógyközpont felállításáról, de - ahogy az elmúlt hetekben megszokhattuk - hiába tettünk fel erre vonatkozó részletes kérdéseket az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a sajtóiroda semmilyen válaszra nem méltatta az Indexet.

Bár egy olyan területről van szó, ahol nem kell új épületeket építeni, a költségek várhatóan magasra rúgnak. Az 1985-ben épített sebészeti tömb egyik tervezője, Tomay Tamás egy 2013-as épületbejáráson azt mondta: az épület alig felel meg a mai előírásoknak. Sem a nyílászárók, sem a panelek hőszigetelése nem megfelelő, így a szerkezetéig vissza kell bontani az épületet. A szerkezet a teljes építési költség kb. harminc százalékát jelenti, ennyi nyerhető vissza. A nyílászárók és panelek cseréje a 20 ezer négyzetméteres épületnél alsó hangon 2 milliárd forintba kerülhet.