Akkora vihart kavart Bözsi néni, hogy a 13. havi nyugdíj adja a másikat

Orbán Viktor történelmi kísérletéről szombaton számoltunk be: a miniszterelnök egy olyan mestervideóval jelentkezett, ahol a Bözsi nénivel folytatott párbeszédet igazán csak az tudja értelmezni, aki ismeri az '50-es éveket. Ebben a párbeszédben több dolog is elhangzott, ezek közül szép az is, ahogy Orbán egyes szám első személyben beszél arról, hogy akkor év végén emel-e nyugdíjat, vagy nem, de ami kiborította a bilit nem ez volt. Hanem az, hogy helyeselve tromfolt Bözsi néni azon nyugdíjra vonatkozó mondatára, miszerint:

Jajj, hát a Gyurcsány mit csinált? Elvette a 13-at (...) De minek kell ő ide? Ó, Istenem!

Néhány órával később Gyurcsány Ferenc, mivel megszólíttatva érezte magát, megszólalt. Facebook-posztjában azt írta, Bözsi néni téved, mert:

...a Gyurcsány-kormány teljes kormányzása alatt végig volt 13. havi nyugdíj (ami Bajnai kormányzása alatt szűnt meg). Orbán Viktor kormányzása alatt soha, egyetlen percig nem volt 13. havi nyugdíj.

Csak másnapig kellett várni, hogy az Origo megírja, hogy nem Bözsi néni téved, hanem Gyurcsány Ferenc hazudik. Mert a törvényjavaslatot, ami megszüntette a 13. havi nyugdíjat 2009. március 13-án nyújtotta be a kormány az Országgyűlésnek, Gyurcsány Ferenc pedig 2009. április 14-ig volt hivatalban. Sőt, találtak egy Világgazdaság cikket, amiben maga Gyurcsány mondja, hogy:

Fájó volt a világgazdasági válság miatt hozott döntés: a 13. havi nyugdíj ideiglenes megvonása.

HOPPÁ, mondtuk erre, frissítettük is a tegnapi cikket ezzel is. És természetesen megkérdeztük Gyurcsány Ferencet, hogy is van ez, mert úgy néz ki, mégsem olyan egyértelmű, hogy kinek van igaza, és kinek nincs. A DK a következő közleménnyel reagált a dologra:

„Nézzük a szikár tényeket: A 13. havi nyugdíj megszüntetéséről 2009. május 11-én szavazott a Parlament és hivatalosan 2009. július 1-jével szűnt meg. 2009. Április 14-től Bajnai Gordon volt Magyarország miniszterelnöke.

Tehát Gyurcsány Ferenc azon állítása, hogy a Gyurcsány-kormány alatt mindvegig volt 13. havi nyugdíj, míg az Orbán-kormány alatt soha egy percig sem, igaz

– írják. Hozzáteszik, "Gyurcsány Ferenc 2009 márciusában azért is jelentette be a lemondását, mert nem kívánt együttműködni a 13. havi nyugdíj elvételében. Tehát összegezve: Gyurcsány Ferenc nem vette el a nyugdíjasok 13. havi juttatását, javasoljuk az Orbán által irányított Habony-médiának, hogy ne erőlködjon tovább".

