Halász Júlia: Ezt nagyon erős agressziónak éreztem

Halász Júlia, a 444.hu újságírója az RTL Klub Híradójának részletesen elmesélte, mi történt csütörtökön, amikor egy fideszes lakossági fórumon Szabó László, az újbudai Fidesz tagja, az önkormányzat kabinetvezető-helyettese elvette a telefonját, képeket törölt le róla, és az újságírót karjánál megragadva kivezette az épületből.

A 444 újságírója videóriportot ment készíteni a XI. kerületi Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, ahol egy nemzeti konzultációval foglalkozó lakossági fórumot tartott Varga Mihály gazdasági- és Simicskó István honvédelmi miniszter. Halász az eseményt a Fidesz.hu oldalán találta, ahol semmi nem utalt arra, hogy arra regisztrálni kellene vagy az ne lenne nyilvános.

A helyszínen a szervezők közölték vele, hogy nem forgathat, amit tudomásul vett. Szabó Lászlóval abban egyeztek meg, hogy beül és meghallgatja a fórumot. Több mint egy órát volt bent. Senki nem jelezte neki, hogy nem látja ott szívesen, és semmilyen provokáció nem történt, mondta Halász Júlia. Egy helyben állt, nem szólt közbe, hallgatóként vett részt a fórumon.

Amikor a lakossági kérdések jöttek, hívta az egyik kollégája, ezért kiment, hogy beszéljen vele. Szabó László a folyosón közölte vele, hogy nem mehet vissza. Kivette a kezéből a telefonját, és azt mondta, nem is hajlandó visszaadni azt. Szabó azzal vádolta meg, hogy engedély nélkül a videókamerájával mégis felvételt készített, ami nem volt igaz.

Halász Júlia azt mondta: a közönségből többen is készítettek fényképeket a telefonjukkal, ő három fényképet csinált, amin Varga Mihály és az általa vetített diák látszanak, de ezzel sem volt baja senkinek. Olyan képet is készített, ami azt mutatja, hogy mások is fotóznak mobillal a teremben.

Hiába kérte azonban Szabó Lászlót, hogy adja vissza a telefonját, ő erre nem volt hajlandó. Halász szerint Szabó fenyegetően lépett fel, és elkezdte lökdösni, taszigálni őt. Halász Júlia ekkor azt mondta, hogy hívják ki a rendőrséget és előttük tisztázzák a helyzetet. Ezután az újságíró egyre hangosabban kiáltott segítségért, azt remélve, hogy a teremben lévők is meghallják ezt. A kiabálást ugyan többen hallották, de senki nem segített neki, néhányan még bele is szálltak a lökdösődésbe.

Halász elmondása szerint ezután Szabó László a jobb karjánál erősen, agresszíven megfogva lerángatta őt az emeletről, és kivitte az épület elé. Az újságíró végig azt kérte tőle, hogy adja vissza a telefonját. Végül az iskola egyik alkalmazottja adta kölcsön a mobilját neki, hogy kihívja a rendőrséget.

Az újságíró szerint Szabónak lett volna lehetősége tisztázni az esetet, ha megvárja a rendőröket. Az újságíró odaszólt még neki, hogy hamarosan érkezik a rendőrség, Szabó erre kitörölte a képeket az újságíró mobiljáról, és letette a készüléket a portán. Halász szerint Szabó valamelyik hátsó kijáraton hagyta el az épületet, mert ők a főbejáratnál álltak és nem látták többet.

Az újságíró azt mondta, n em tartja elfogadhatónak, hogy bárki fizikailag bántalmazzon valakit, ha nő, ha férfi, ha újságíró, ha bármelyik pártra szavaz. Úgy emlékezett: Szabó munkatársai sem segítettek neki, sőt volt, aki a mobiljával róla készített videót.

Ha ők azt gondolják, hogy én provokatívan léptem fel, akkor nem értem, miért nem publikálják ezeket a felvételeket, vagy miért nem publikálják azoknak a stáboknak a felvételeit, akik a helyszínen forgathattak.

A 444.hu jogászával igyekeznek mindent megtenni azért, hogy az iskola kameráinak bizonyító erejű felvételei ne tűnhessenek el, és nyilvánosságra kerülhessenek. Szabó Lászlót a 444 az eset után többször próbálta elérni, de csak a Fidesz adott ki közleményt válaszul, amelyben hazugsággal és provokációval vádolták meg az újságírót.

Halász Júlia szerint a közlemény elmaszatolva ugyan, de elismeri, hogy Szabó kivezette a rendezvényről, arra viszont érdekes módon nem reagál, hogy az újságíró mobilját elvették és arról adatokat töröltek le. Halász azt mondta: